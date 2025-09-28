Ν. Δένδιας: Σχολή drones στην Τρίπολη – Χρειαζόμαστε Ένοπλες Δυνάμεις εξοπλισμένες και ευέλικτες

Την εγκατάσταση σχολής drones στην Τρίπολη προανήγγειλε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στις εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη για την 204η επέτειο της Άλωσης – Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς.

Αναφερόμενος στην Άλωση της Τριπολιτσάς, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι αποτέλεσε την καμπή «που στερέωσε την Ελληνική Επανάσταση, γιατί με την πτώση της πόλης κατέρρευσε το κέντρο της οθωμανικής διοίκησης και παρουσίας στον Μοριά».

«Εδραιώθηκε έτσι», πρόσθεσε, «η αντίληψη και εντός και εκτός του ελληνικού χώρου, ότι η Απελευθέρωση των Ελλήνων δεν ήταν μια χίμαιρα, αλλά μια προσπάθεια με πολλές πιθανότητες επιτυχίας, ήταν ένα ιστορικό ενδεχόμενο. Και οι ίδιοι οι Έλληνες απέκτησαν συνείδηση κράτους εν τη γενέσει. Δεν είναι εύκολο να το φανταστεί κανείς μετά από 400 χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας».

«Η γενεά του ’21, μας παρέδωσε με τον Αγώνα της, το μέτρο της ευθύνης. Πέτυχε την αναβίωση του Ελληνισμού» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η γενιά του ’21, μας παρέδωσε με τον Αγώνα της, το μέτρο της ευθύνης. Πέτυχε την αναβίωση του Ελληνισμού. Και η επιβίωση του Ελληνισμού είναι σήμερα η δική μας συνταγματική και εθνική ευθύνη. Η ασφάλεια της Πατρίδας μας δεν είναι δεδομένη, ιδίως στο σημερινό γεωπολιτικό… pic.twitter.com/OQg0rmEdKu — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2025

Σχολή drones στην Τρίπολη

Τόνισε, δε, ότι στην Τρίπολη, «θα παρατηρήσετε τους μήνες που έρχονται ένα μετασχηματισμό» καθώς «θα εγκατασταθεί η νέα Σχολή των Αυτονόμως Κινουμένων Οχημάτων στον αέρα -αυτά που είναι γνωστά ως drones- αλλά και των συστημάτων αντι-drones, της νέας φάσης των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Και θα δείτε έτσι τη μετεξέλιξη της δραστηριότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Θα δείτε πώς από ένα Κέντρο Νεοσυλλέκτων πάμε σε μια φάση που το κύριο στοιχείο είναι η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, οι νέες δυνατότητες» ανέλυσε. «Αυτή η νέα πραγματικότητα θα στηρίξει και την Τρίπολη πολύ περισσότερο» συμπλήρωσε.

«Γενικά, όμως, πρέπει να σας πω ότι αυτό που θα συμβεί εδώ είναι απαραίτητο να συμβεί σε όλη την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε Ένοπλες Δυνάμεις εξοπλισμένες, ευέλικτες, ικανές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις» επισήμανε ο κ. Δένδιας.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι για κάθε αστοχία στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όπως συνέβη το 1996, υπάρχουν αιτίες, και αυτές οι αιτίες είναι βαθιές. Και αυτές τις αιτίες πρέπει να τις θεραπεύσουμε, με ομόνοια αλλά και με θάρρος. Το πολιτικό κόστος πρέπει να είναι αδιάφορο, γιατί είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης» ανέφερε.

Για την επέτειο, ο κ. Δένδιας τόνισε «σήμερα αποτίουμε τιμή στους προγόνους μας, στους ήρωες της Επανάστασης του 1821. Η Επανάσταση του ’21, η ιστορία της Ελλάδος, εμπεριέχει ακραίες αντιφάσεις. Εμπεριέχει το ύψος και το βάθος. Εμπεριέχει την εθνική αρετή και την εθνική μειοδοσία. Εμπεριέχει την εθνική προσφορά, αλλά εμπεριέχει και την ακραία διαφθορά». «Όμως η μέρα και το φως επικρατούν απέναντι στη νύχτα και στο σκότος. Η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας Νέας Ελλάδας είχε αίσιο τέλος» πρόσθεσε.

«Δική μας ευθύνη είναι να τη διατηρήσουμε ακμαία και ισχυρή, και να την προστατεύσουμε από τους πολλαπλούς εχθρούς και τις προκλήσεις των σύγχρονων καιρών. Έτσι, θα έχουμε επιτελέσει το καθήκον μας και θα είναι αυτή η καλύτερη επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και όσων αγωνίστηκαν μαζί του για την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς το 1821» κατέληξε.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας Αντώνιο Οικονόμου, τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον διοικητή ΔΙΚΕ – ΙV Μεραρχίας Πεζικού «Πελοπόννησος» υποστράτηγο Αλέξανδρο Χατζηαλεξανδρή, παρακολούθησε τη δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Βασιλείου, στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφάνιος.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Ο κ. Δένδιας κατέθεσε επίσης στεφάνι στον έφιππο ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ακολούθως, παρακολούθησε την παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της ΙV Μεραρχίας Πεζικού και πολιτιστικών συλλόγων.

Παραβρέθηκαν, επίσης, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, οι βουλευτές Σπυρίδων Τσιρώνης, Βασίλειος Κωτίδης, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Τρίπολης Κωνσταντίνος Τζιούμης, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Μανδρώνης, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, δήμαρχοι γειτονικών δήμων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, της Αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων, συλλόγων και πολίτες.