ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλύτερο το θράσος Μητσοτάκη και η απόστασή του από την πραγματικότητα

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως σημειώνει, σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, «ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο, η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «η αφωνία, τόσο για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όσο και για την ακύρωση της συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο, αναδεικνύει την επικίνδυνη έλλειψη στρατηγικής στις ελληνοτουρκικές και ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Έλλειψη στρατηγικής και μαζί επικίνδυνη για τη χώρα αμηχανία. Γίνεται σαφές, και από την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα και από τις εξελίξεις τους τελευταίους μήνες, ότι η Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη υποχωρεί διεθνώς ως διπλωματικό και πολιτικό μέγεθος. Τα ζητήματα της διπλωματίας και της Εξωτερικής Πολιτικής δεν λύνονται μονοσήμαντα με εξοπλισμούς. Αυτή η λογική είναι καταστροφική και για τη διπλωματία και για την οικονομία της χώρας. Η απάντηση στις αποτυχίες της κυβέρνησης στην Εξωτερική Πολιτική δεν μπορεί να είναι η κούρσα των εξοπλισμών».

Στο Παλαιστινιακό, για μια ακόμη φορά, η στάση της χώρας ήταν, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «ντροπιαστική. Η χώρα προσδέθηκε στο άρμα του Νετανιάχου, κοινώς στη λάθος πλευρά της Ιστορίας. Η εικόνα του απομονωμένου ισραηλινού πρωθυπουργού να μιλά στον ΟΗΕ σε άδεια αίθουσα, δεν επηρέασε και δεν μετατόπισε τον κ. Μητσοτάκη. Αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ειλικρινής ως προς το ότι “στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών”, όπως αναφέρει στο μήνυμά του, τότε δεν έχει παρά να αναγνωρίσει το Ανεξάρτητο Κράτος της Παλαιστίνης σήμερα, όπως έχει κάνει η πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίως. Ακόμα και σήμερα δεν λέει τη λέξη “γενοκτονία” για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Η ντροπιαστική στάση της κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό αποτυπώνεται πλήρως στις απαράδεκτες δηλώσεις Γεωργιάδη, ο οποίος αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και δηλώνει ευθαρσώς ότι “δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ” σχετικά με το καθεστώς των Ιεροσολύμων. Θυμίζουμε στον κ. Γεωργιάδη ότι για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το Κυπριακό, η υφαλοκρηπίδα και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η βασική μας εθνική στρατηγική είναι η επίλυσή τους βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, η θέση “δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο»” αποτελεί βασικό ισχυρισμό των γειτόνων μας».

Για την ακρίβεια, η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει πως «ούτε λέξη δεν βρήκε να γράψει ο κ. Μητσοτάκης. Τι να πει, άλλωστε; Όταν έχεις επιλέξει να στηρίξεις τα καρτέλ στην Οικονομία και να βγάζεις υπερπλεονάσματα με μεγάλους έμμεσους φόρους, δεν έχεις και πολλά να πεις, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Καλύτερα να σιωπάς.

Για τη στεγαστική κρίση, καμία αυτοκριτική. Μόνο πανηγυρισμοί για ένα αμφιλεγόμενο μέτρο, που μάλλον ωθεί τα ενοίκια σε αύξηση, παρά θέτει κανόνες και ρυθμίζει την αγορά.

Για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ομοίως, ούτε λέξη. Ο κ. Μητσοτάκης κρατάει ακόμα στη θέση του στενού του συνεργάτη τον κ. Μυλωνάκη, πάρα τις αποκαλύψεις. Και βέβαια καμία αναφορά για το πότε θα πληρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Για το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως Πόντιος Πιλάτος: Δεν με αφορά, δεν έχω γνώμη!

Τι έχει να φοβηθεί η κυβέρνηση από την αλήθεια; Τι έχει να φοβηθεί ο κ. Μητσοτάκης;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.