Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Τι μας ξημερώνει με τον Ερντογάν»
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Ο Τραμπ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Προκλήσεις και αγκάθια μετά τη Νέα Υόρκη»
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»
ΕΣΤΙΑ: «Νέα Ίμια μέ τό καλώδιο»
Real news: «”Σιγή ασυρμάτου” Αθήνας – Αγκυρας»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Σε κενό αέρος τα ελληνοτουρκιά»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Παγώνουν οι αλλαγές στα όρια ηλικίας»
ΚONTRA: «Τι κέρδισε ο Ερντογάν, τι έχασε ο Μητσοτάκης»
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Τώρα πρωτοβουλίες για να φύγει η Δεξιά»
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Η ΧΩΡΑ»
Documento: «”Ο άνθρωπός μας πήρε € 6.000…Δεν μπορούσα περισσότερα”»