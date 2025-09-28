Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Logo Image

Τα ελληνο-τουρκικά στο επίκεντρο

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Τι μας ξημερώνει με τον Ερντογάν»

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Ο Τραμπ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Προκλήσεις και αγκάθια μετά τη Νέα Υόρκη»

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

ΕΣΤΙΑ: «Νέα Ίμια μέ τό καλώδιο»

Real news: «”Σιγή ασυρμάτου” Αθήνας – Αγκυρας»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Σε κενό αέρος τα ελληνοτουρκιά»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Παγώνουν οι αλλαγές στα όρια ηλικίας»

ΚONTRA: «Τι κέρδισε ο Ερντογάν, τι έχασε ο Μητσοτάκης»

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Τώρα πρωτοβουλίες για να φύγει η Δεξιά»

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Η ΧΩΡΑ»

Documento: «”Ο άνθρωπός μας πήρε € 6.000…Δεν μπορούσα περισσότερα”»

