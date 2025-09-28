Νίκη: Διαγραφή του βουλευτή Νίκου Βρεττού

Διαγράφεται οριστικά από το μητρώο μελών του Κινήματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού ο βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών Νικόλαος Βρεττός, με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη».

Ο λόγος της παραπομπής του κ. Βρεττού στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν η αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υπερψηφίσει ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόταση της ΝΔ.

Σύμφωνα με τη Νίκη, η διαφοροποίησή του από τη γραμμή της, αλλά και οι σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε «γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής» είναι «ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες από το Κίνημα, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο αποτελεί έγκλημα κατά της Πατρίδας μας».