Δ. Κουτσούμπας: Λαός και νεολαία στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών

«Ο αγώνας που κρατά εδώ και 2,5 χρόνια για τη δικαίωση της μνήμης των 57 παιδιών μας που έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, αναδεικνύει τι ακριβώς έχουμε απέναντί μας. Ένα ολόκληρο σύστημα που πρώτα έκανε τον σιδηρόδρομο πεδίο επιχειρηματικής δράσης με σκοπό το κέρδος και σε βάρος της ασφάλειας και αφού οδήγησε στο έγκλημα, μετά έβαλε μπροστά όλους τους μηχανισμούς συγκάλυψης» ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στο Πάρκο Τρίτση.

«Κράτος, εταιρείες, αστική δικαιοσύνη, μέσα ενημέρωσης, όλα τα γρανάζια δουλεύουν συγχρονισμένα για τον ίδιο σκοπό, για να μην αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες και βέβαια για να μην αλλάξει τίποτα» πρόσθεσε.

«Τι άλλο να πει κανείς, όταν αρνούνται στους γονείς, όπως στον Πάνο Ρούτσι για τόσες μέρες, μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα να μάθουν τι έχει γίνει με τα παιδιά τους… Ή όταν αυτή η ανεκδιήγητη Hellenic Train, η εταιρεία που λυμαίνεται τον σιδηρόδρομο χάρη στις κατευθύνσεις της ΕΕ για την “απελευθέρωσή” του, χάρη στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ που τον ξεπούλησαν, έχει το θράσος να καλεί σε απολογία έναν εργαζόμενο, έναν εκλεγμένο συνδικαλιστή και μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, τον Νίκο Τσακλίδη, που μάλιστα είναι και συγγενής της Αγάπης Τσακλίδη που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, με την κατηγορία ότι προκάλεσε, λέει, “υπηρεσιακή ανωμαλία”. Και αυτό, αλήθεια, γιατί; Επειδή έκανε το αυτονόητο: Τήρησε τα μέτρα ασφαλείας, αρνούμενος να εκτελέσει μόνος του επικίνδυνη εργασία που προβλέπεται να γίνεται από δυο άτομα. Έλεος πια! Πού θα φτάσουν στο κυνήγι τους για το κέρδος;» συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Κι όμως, τα έχουν βρει σκούρα απέναντι σε έναν λαό και μια νεολαία που επιμένει να διαδηλώνει, να φωνάζει ‘τα κέρδη τους ή οι ζωές μας’. Να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στον αγώνα που δίνουν για δικαίωση» πρόσθεσε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Συνεχίζουμε και θα τα καταφέρουμε, με ΚΚΕ δυνατό»

«Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του “Οδηγητή” μπορεί να μιλάει στην καρδιά και στο μυαλό χιλιάδων νέων, μπορεί να εμπνέει και να εμπνέεται από κάθε νέο και νέα, που τολμά να βλέπει έξω από τα όρια του συστήματος της εκμετάλλευσης και της αδικίας, να αντανακλά τις ελπίδες, τα όνειρά τους. Με τη σιγουριά και τη γνώση που μας έχει εφοδιάσει η κοσμοθεωρία μας ότι τίποτα δεν μένει ακίνητο, στάσιμο, όλα αλλάζουν κι έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά, προετοιμαζόμαστε γι’ αυτές τις μεγάλες, τις συγκλονιστικές στιγμές. Με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμοι στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον σοσιαλισμό, όπως λέει και το σύνθημα του 22ου Συνεδρίου μας, θα τα καταφέρουμε!» τόνισε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ

«Τούτες τις μέρες, από δω, χιλιάδες νέες και νέοι εργαζόμενοι, φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, έστειλαν μήνυμα αντίστασης και πάλης ενάντια στην αποκτήνωση των ανθρώπου» είπε ο Δ. Κουτσούμπας υπογραμμίζοντας ότι «είναι αποκτήνωση να δουλεύουν οι εργαζόμενοι από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας λες και είναι μηχανές».

«Την ερχόμενη Τετάρτη 1 του Οκτώβρη, στη μεγάλη πανεργατική απεργία, πρέπει να σβήσουν οι πραγματικές μηχανές, να αδειάσουν γραφεία, να κατέβουν ρολά, να βουλιάξουν όλοι οι δρόμοι και να ακουστεί δυνατά το “όχι” της εργατικής τάξης στη σύγχρονη σκλαβιά» πρόσθεσε.

Μίλησε για την Διεθνούπολη του Φεστιβάλ σημειώνοντας: «εδώ κάθονται δίπλα – δίπλα νέοι από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, από την Τουρκία και την Κύπρο, δίνοντάς μας μια μικρή μόνο εικόνα από το όμορφο μέλλον που μπορούν να χτίσουν οι λαοί, όταν αποφασίσουν να απαλλαγούν από τους ιμπεριαλιστές και όλους τους εκμεταλλευτές τους».

«Τούτη η συγκέντρωση γίνεται σήμερα μια απέραντη διαδήλωση αλληλεγγύης στον ήρωα λαό της Παλαιστίνης, που επιμένει να αντιστέκεται και να μάχεται για το δίκιο του. Με όπλο το δίκιο του στέκεται ακόμα όρθιος, αρνείται να ισοπεδωθεί κάτω από τη δολοφονική πολεμική μηχανή του Ισραήλ, το οποίο επιχειρεί τώρα να ολοκληρώσει την κτηνωδία του με την ισοπέδωση και κατάληψη της Γάζας» τόνισε.

Κατήγγειλε την «στήριξη που επιμένει ξεδιάντροπα να παρέχει στον σφαγέα Νετανιάχου η ελληνική κυβέρνηση, σε πλήρη αντίθεση με το αίσθημα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ακολουθώντας αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ».

«Όσο κι αν κάποιες κυβερνήσεις, στο πλαίσιο και των μεταξύ τους ανταγωνισμών για τη μοιρασιά της “λείας” στη Μέση Ανατολή, χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα για την “ανθρωπιστική καταστροφή” και προχωρούν σε κινήσεις για μια “θολή” και με αστερίσκους αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ακόμα, όμως, κι αυτή η εξέλιξη, δείχνει τη δύναμη που έχει ο αγώνας των λαών, όταν πετάει στα σκουπίδια τα προσχήματα, την παραχάραξη της αλήθειας και της ιστορίας, τους εκβιασμούς και τις απειλές που χρησιμοποιούν οι “από πάνω”, για να κάνουν τους “από κάτω” να συμβιβαστούν με τη βαρβαρότητα» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι «με τα όσα έγιναν εκεί κατέρρευσαν, για μια ακόμη φορά, οι μύθοι περί “ήρεμων νερών”, περί “ισχυρών συμμάχων” και πάει λέγοντας».

«Αφού η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτησε σε όλους τους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, αφού πλήρωσε έναν σκασμό λεφτά του λαού για εξοπλισμούς, στο όνομα δήθεν της “άμυνας της χώρας” και της “υπεροχής έναντι της Τουρκίας”, τώρα είδαμε τον Τραμπ να υποδέχεται τον Ερντογάν, φορώντας στο πέτο καρφίτσα στο σχήμα μαχητικού αεροσκάφους και να συζητούν τις μπίζνες με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, αυτό που έλεγε το ΚΚΕ, όταν όλοι οι άλλοι μαζί υπερψήφιζαν τις πολεμικές δαπάνες του προϋπολογισμού: Ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς, οι οποίοι το μόνο που υπηρετούν είναι το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς» τόνισε.

Σημείωσε, επίσης, ότι «είναι πλέον σαφές ότι το βέλος των εξελίξεων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, δείχνει προς την κατεύθυνση μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης, με τη χώρα μας μπλεγμένη σε μεγάλους κινδύνους, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τις πλάτες των υπολοίπων».

Είπε ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα συνεχίσουν να δίνουν όλες τους τις δυνάμεις «στον αγώνα για την απεμπλοκή από το μακελειό των πολέμων, την υπεράσπιση του Παλαιστινιακού λαού» και κάλεσε στην «μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και πίεση στην κυβέρνηση της ΝΔ, για να διακοπεί κάθε συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Για να προχωρήσει στην πραγματική αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015».

«Να προχωρήσει, δηλαδή, στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με σύνορα στα όρια του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ενός κράτους με εδαφική ενότητα, χωρίς στρατεύματα κατοχής και εποικισμούς, με όλες τις δομές και τις εξουσίες που έχουν και τα υπόλοιπα κράτη. Ενός κράτους πραγματικά ανεξάρτητου, χωρίς επικυρίαρχους, στο οποίο, ο λαός και όχι οι ιμπεριαλιστές, θα αποφασίζει ποιος θα συμμετέχει και ποιος όχι στη διακυβέρνηση και αν το αποφασίσει θα πάρει ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του. Αυτό είναι το περιεχόμενο του συνθήματος που εδώ και δυο χρόνια ακούγεται δυνατά σε όλη τη χώρα: Λευτεριά στην Παλαιστίνη» συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Δ. Κουτσούμπας, επισήμανε ότι «ειδικά στη σημερινή εποχή, που είναι εποχή συνολικά αρνητικού συσχετισμού, αλλά και εποχή των μεγάλων αδιεξόδων του συστήματος που δε βρίσκουν γιατρειά, οι αγώνες του λαού και της νεολαίας, όσο μαζικοί κι αν είναι, θα μένουν στη μέση, θα είναι ευάλωτοι στην ενσωμάτωση από το σύστημα, αν περιορίζονται αποκλειστικά σε κάποια επιμέρους αιτήματα, αν δεν οξύνουν το ιδεολογικό μέτωπο με τον ταξικό αντίπαλο στη μάχη των ιδεών».

«Οι εργαζόμενοι σε όλες τις χώρες πάντα ζούσαν κάτω από τις δυνατότητες της εκάστοτε εποχής και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο η απόσταση ανάμεσα στο πώς θα μπορούσαμε να ζούμε και στο πώς πραγματικά ζούμε, γίνεται μεγαλύτερη. Αυτή είναι η πραγματικότητα» είπε και τόνισε: «γι’ αυτό και η απάντηση του λαού και της νεολαίας σε όσους τους καλούν να βάζουν διαρκώς “κόφτες” στις ανάγκες και τις διεκδικήσεις τους, πρέπει να είναι μόνο μία: πιο μαζικά, πιο οργανωμένα, πιο επιθετικά στον αγώνα για τις ανάγκες μας, για τη ζωή που δικαιούμαστε στον 21ο αιώνα. Αυτός ο αγώνας, για να είναι νικηφόρος, για να μπορέσει να πάει μέχρι τέλους, πρέπει να βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα του συστήματος, συνολικά το σημερινό εχθρικό κράτος και τους αντιλαϊκούς θεσμούς του, την καπιταλιστική εργοδοσία, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει η χώρα, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ κλπ, όλα αυτά δηλαδή που συγκροτούν πραγματικά αυτό που λέγεται “σύστημα”».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ