Νέα Υόρκη: Στην επίσημη δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη δεξίωση που διοργάνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός μαζί με την σύζυγό του συμμετείχαν στο δείπνο του Αμερικανού προέδρου.

Η παρουσία του ζεύγους Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στο πρόγραμμα των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Αν και δεν υπήρξε μεμονωμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, το σενάριο μιας νέας συνάντησης των δύο στον Λευκό Οίκο το επόμενο διάστημα είναι πάνω στο τραπέζι, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, που επικαλείται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «υπάρχει καλή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν θα αργήσουμε πολύ να τα πούμε ξανά».

Τα μηνύματα στην Τουρκία

Με μηνύματα προς στην Τουρκία ήταν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. O πρωθυπουργός επεσήμανε πως η Άγκυρα πρέπει να προχωρήσει στην άρση του casus belli και σημείωσε πως ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων.

