Δεν θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Κοπεγχάγη

Απίθανο χαρακτηρίζει η ελληνική πλευρά το ενδεχόμενο Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συναντηθούν την ερχόμενη Πέμπτη στη Κοπεγχάγη.

Η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στις 2 Οκτωβρίου, θεωρήθηκε από πολλούς μετά το «ναυάγιο» της Νέας Υόρκης, ως μια πιθανή ημερομηνία συνάντησης των δύο ηγετών, εφόσον υπάρχει η διάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως που επικαλείται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν μπορεί να υπάρξει συνάντηση στην Κοπεγχάγη, καθώς έως τώρα ο Τούρκος πρόεδρος δεν φαίνεται ότι θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Δανίας για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Για την ακύρωση συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο διευκρινίζεται ότι «υπήρχε πραγματικός λόγος» και ότι σε τέτοιες διοργανώσεις τα προγράμματα των ηγετών είναι σύνηθες να αλλάζουν. «Και με τη Τζόρτζια Μελόνι ακυρώθηκε συνάντηση για τον ίδιο λόγο», αναφέρουν.

Σημειώνεται επίσης ότι «στη δεξίωση του Αμερικάνου προέδρου δεν υπήρξε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν».

Η ελληνική πλευρά δεν δίνει μεγάλη πιθανότητα στο ενδεχόμενο τουρκικής σκοπιμότητας.

Η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35

Αναφορικά με την κριτική της αντιπολίτευσης για την ακύρωση της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι «και σε εποχές που ο Ερντογάν αρνείτο να συζητήσει μαζί μας, εμείς επιμέναμε σε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει καμία υποχώρηση από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Παράλληλα υπογραμμίζεται η «ενεργητική πολιτική επί του πεδίου», όπως «τα θαλάσσια πάρκα και ο ελληνικός χωροταξικός σχεδιασμός» αλλά και το «επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον της Chevron».

Η Αθήνα επιδιώκει διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και δεν δείχνει να ανησυχεί για το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η Ελλάδα ήδη έχει εισαχθεί.

Πληροφορίες από την ελληνική πλευρά αναφέρουν ότι «το 2019 η Τουρκία είχε παραγγείλει 100 F-35. Εμείς δεν είχαμε ούτε ένα αναβαθμισμένο F-16, δεν ήμασταν στο πρόγραμμα των F-35, ούτε είχαμε αγοράσει τα Rafale. Σήμερα έχουμε 42 αναβαθμισμένα F-16 σε έκδοση VIPER (από τα 82 που θα έχουμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος εντός της επόμενης διετίας), 24 Rafale και είμαστε στο πρόγραμμα των F-35».

«Ενισχύουμε και θωρακίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ώστε να διαθέτουμε σημαντικό ποιοτικό πλεονέκτημα. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Αυτά που πρέπει να γίνουν για την ασφάλεια της χώρας, γίνονται», αναφέρουν πληροφορίες από την ελληνική πλευρά.

Σαφές μήνυμα για άρση casus belli

Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν ότι «για πρώτη φορά τέθηκε ανοιχτά το ζήτημα του casus belli απο το βήμα της Γενικής Συνέλευσης» του ΟΗΕ, όπου ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως η Άγκυρα πρέπει να προχωρήσει στην άρση του casus belli και σημείωσε πως ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, «δεν μπορείς να θες να μπεις στο SAFE και να διατηρείς την απειλή πολέμου. Δεν μπορείς να έχεις ανοιχτή απειλή πολέμου απέναντι σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνεται ότι «υπάρχει καλή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν θα αργήσουμε πολύ να τα πούμε ξανά». Για τη συνάντηση με την διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι «ήταν μια συνάντηση γνωριμίας και φάνηκε να γνωρίζει καλά τα ζητήματα της περιοχής».

«Παραμένει ενεργό το ενδιαφέρον» της Κύπρου για το καλώδιο

Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημαίνεται ότι «θα υπάρξει ενημέρωση για τις κινήσεις όταν ο καιρός είναι κατάλληλος». Προστίθεται όμως ότι «υπήρξε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κύπριου Προέδρου» και πως «είναι σαφές ότι παραμένει ενεργό το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να συζητούμε με τη Λιβύη»

Ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, στη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συζήτησε επίσης για τη Λιβύη. Συζητήθηκε η πολιτική διαδικασία για μια σταθερή κυβέρνηση που θα προκύψει από ελεύθερες εκλογές, με τη Λιβύη να καθορίζει το μέλλον της χωρίς ξένες επιρροές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός ανέφερε στον ΓΓ του ΟΗΕ ότι ξεκινήσαν με τη Λιβύη τεχνικές συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να συζητούμε με τη Λιβύη, έχουμε αντικείμενες ακτές. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο στη συζήτηση αυτή», αναφέρουν πληροφορίες απο την ελληνική πλευρά.