Επίσκεψη του ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στο Στρατιωτικό Μουσείο Καλπακίου

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρέθηκε στο Στρατιωτικό Μουσείο Καλπακίου στα Ιωάννινα, για να ενημερωθεί σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αναβάθμιση και προβολή των εκθεμάτων του μουσείου.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Ιωαννίνων Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφαλάς και Γιώργος Αμυράς, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης Κωνσταντίνος Κίτσιος και ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης.

Ο κ. Δένδιας συνοδευόταν από τον Διοικητή του Γ’ Σώματος Στρατού/NRDC-GR, Αντιστράτηγο Αθανάσιο Γαρίνη, και τον Διοικητή της 8ης Μ/Π ΤΑΞ – VIII ΜΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ», Ταξίαρχο Βασίλειο Κολιό, και ενημερώθηκε αναλυτικά για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τη συντήρηση και ανάδειξη των εκθεμάτων.

Κατά την περιήγησή του στους χώρους του μουσείου, ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να δει από κοντά ιστορικά κειμήλια που συνδέονται με τη Μάχη του Καλπακίου, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της στρατιωτικής κληρονομιάς της περιοχής.