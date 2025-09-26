Τέμπη: Τι απαντά η ΝΔ σε όσα υποστήριξε ο Π. Ασλανίδης για τον βουλευτή Γ. Σταμάτη

Απάντηση σε όσα υποστήριξε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη, θύματος των Τεμπών, για πιέσεις από τον βουλευτή Γ. Σταμάτη σε συγγενείς θυμάτων προκειμένου να τους «εξαγοράσει», δίνει η Νέα Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωσή της η ΝΔ αναφέρει:

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις από αβάσιμους ισχυρισμούς σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σταμάτη, τονίζουμε ότι η Πολιτεία, από τις 10 Μαρτίου 2023 είχε λάβει, δια των αρμόδιων υπουργείων, σειρά μέτρων για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, μεταξύ των οποίων ήταν και η διαγραφή των τραπεζικών χρεών».

«Σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, διεγράφησαν οι δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες προέρχονταν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνταν ή μη» συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Ο κ. Σταμάτης, τότε ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, συνέβαλε καίρια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην παροχή κάθε στήριξης στις οικογένειες των πληγέντων».

Η ΝΔ καταλήγει σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα στήριξης και αγωγής έχουν γνωστοποιηθεί από τις 10 Μαρτίου 2023, “με κοινό δελτίο Τύπου έξι υπουργείων, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών, https://minfin.gov.gr/protovoulies-stirixis-kai-arogis-syngenon-thymaton-travmation-kai-epivainonton-sto-sidirodromiko-dystychima-ton-tebon/».