Logo Image

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ

Πολιτική

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Κύπρος, Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Λιβύη στο επίκεντρο της συζήτησης

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε με τον Εξοχότατο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του ΓΓ του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εξελίξεις στη Λιβύη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της αυριανής Τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube