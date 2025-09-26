Logo Image

Live – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Στο πλαίσιο της 80ης συνόδου του Οργανισμού

Ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόκειται να απευθύνει σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ομιλία του Ελληνα πρωθυπουργού έρχεται λίγη ώρα μετά την «επεισοδιακή» ομιλία Νετανιάχου που χαρακτηρίστηκε από μαζική αποχώρηση αντιπροσωπειών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα πεπραγμένα του Ισραήλ στη Γάζα.

Aναμένεται επίσης με ένα πρόσθετο ενδιαφέρον μετά και τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

