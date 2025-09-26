Μητσοτάκης στο Βloomberg: Στόχος μας να μειώσουμε τα βάρη για τη μεσαία τάξη

Στον στόχο της ελληνικής κυβέρνησης για σύγκλιση των μισθών στη Ελλάδα με τους ευρωπαϊκούς μισθούς αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg.

«Στην Ελλάδα έχουμε γυρίσει σελίδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη και μάλιστα πιο γρήγορα», είπε και πρόσθεσε: «Στόχος είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να υπάρχει η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς αλλά και να αυξηθεί το διάθεσιμο εισόδημα. Το σημαντικό είναι μέσω της ανάπτυξης και της πάταξης της φοροδιαφυγής να μειώνουμε τα βάρη για τη μεσαία τάξη, όπως κάναμε με τα μέτρα που ανακοινώσαμε και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από αρχές του 2026».

Αναφερόμενος στη διαχείριση των ελληνικών δημοσιονομικών ανέφερε: «Οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις για να βάζουν τα οικονομικά τους σε τάξη. Όταν το κάνουν αυτό, μπορούν να μπουν σε έναν κύκλο που αναπτύσσει την οικονομία, μειώνει τους φόρους και ενισχύει τα εισοδήματα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Υλοποιήθηκαν πολύ επίπονες μεταρρυθμίσεις».

Δήλωσε, μάλιστα, ότι «η Άμυνα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ».

Αναφερόμενος στη Γαλλία, πρόσθεσε ότι ελπίζει «να σταθεροποιθεί η πολιτική κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό ο πυρήνας της Ευρώπης, Γαλλία και Γερμανία, να τα πηγαίνουν καλά» ενώ εκτίμησε ότι και ο τουρισμός στην Ελλάδα «θα πάει πάρα πολύ καλά».

«Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Στόχος είναι να εγγυηθούμε τη συλλογική ανάπτυξη. Μέσα από την έκθεση του Ντράγκι, βλέπουμε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε όλα τα μέτωπα της Ευρώπης. Πρέπει να βάλουμε μπροστά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

«Στόχος η αυτοδυναμία»

Ερωτηθείς εάν θα έβλεπε προοπτική συνεργασίας στις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει δύο φορές την αυτοδυναμία και θα επιχειρήσει να το πετύχει και την επόμενη:

«Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις» είπε σημειώνοντας πάντως ότι αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην επένδυση της UniCredit στην Alpha Bank, κάνοντας λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης στη δυναμική και στην σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.