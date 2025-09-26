Ανάρτηση Ν. Δένδια στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν: Η υπενθύμιση για τα F-35 και γιατί η κυβέρνηση πρόταξε την αγορά τους

Βίντεο από την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, κατά την οποία παραθέτει τους λόγους για τους οποίους «η κυβέρνηση ορθώς προέταξε την αγορά των F-35», ανήρτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Η υπενθύμιση για τα F-35 και γιατί προτάξαμε την αγορά τους, κατά την πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (24/9/2025). pic.twitter.com/oOlhZ9D6Gk — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 26, 2025

Στο βίντεο ο κ. Δένδιας θυμίζει ότι «εδώ στη Βουλή είχε γίνει μια συζήτηση για τα F-35 και ο ναύαρχος τότε είχε πει -ο ναύαρχος ε.α. Αποστολάκης σε αυτόν αναφέρομαι ως ναύαρχο έτσι συνήθισα να τον λέω παρότι θα έπρεπε να τον προσφωνώ ”κύριε υπουργέ”- ”γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο Στόλος έχει τεράστιες ανάγκες;”»

«Παρακαλώ να θυμηθεί ότι είχα πει ”με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη εάν στις επόμενες εκλογές, τότε ήταν Πρόεδρος ο Μπάιντεν, κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πετύχει να πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα; Προτάξαμε τότε τα F-35 και ορθά, απεδείχθη ότι προτάξαμε τα F-35» εξηγεί.

Διευκρινίζει, δε, ότι «δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία» αλλά, «για να είμαστε ειλικρινής, στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι ας προσπαθούν».