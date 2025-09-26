Συνάντηση Δένδια με τον επιτετραμμένο της πρεσβείας των ΗΠΑ: Στο επίκεντρο οι διμερείς αμυντικές σχέσεις

Στο επίκεντρο, σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Δένδια, βρέθηκαν οι στρατηγικές διμερείς αμυντικές σχέσεις και οι τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσής τους, ιδιαίτερα στον τομέα της καινοτομίας. Επίσης, οι κ. Δένδιας και Χακ αντήλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας.

Πραγματοποίησα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση γνωριμίας με τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας των ΗΠΑ, κ. Joshua Huck.

