Συνάντηση Δένδια με τον επιτετραμμένο της πρεσβείας των ΗΠΑ: Στο επίκεντρο οι διμερείς αμυντικές σχέσεις

Πηγή φωτ. x.com/NikosDendias

Επί τάπητος οι προοπτικές εμβάθυνσης των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ, ιδίως στον τομέα της καινοτομίας

Συνάντηση γνωριμίας με τον επιτετραμμένο της πρεσβείας των ΗΠΑ, Τζόσουα Χακ, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο, σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Δένδια, βρέθηκαν οι στρατηγικές διμερείς αμυντικές σχέσεις και οι τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσής τους, ιδιαίτερα στον τομέα της καινοτομίας. Επίσης, οι κ. Δένδιας και Χακ αντήλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας.

