Απάντηση ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: «Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος»

«Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι ‘κυβερνητικές πηγές’» επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αντίδραση του Μαξίμου στο αίτημά του να αποπέμψει τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη.

«Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και διερωτάται: «Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;».

Καλεί επίσης το Μέγαρο Μαξίμου να τοποθετηθεί για τα «αστειάκια του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου;».

«Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι «πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.