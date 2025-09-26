Νέα Αριστερά: Όταν η κυβέρνηση «εντάσσει» τους Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ., το κάνει με όρους ρατσισμού και καχυποψίας

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά σε μια ακόμα επικίνδυνη πολιτική κίνηση που αντί να αντιμετωπίζει τις ανισότητες, τις θεσμοθετεί: την πρόσληψη 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. με μοναδικό κριτήριο ότι θα λειτουργήσουν ως “πληροφοριοδότες” και “μυστικοί αστυνομικοί” μέσα στις ίδιες τους τις κοινότητες», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

«Η απόφαση αυτή στηρίζεται σε μια κατάφωρα ρατσιστική λογική: ότι οι Ρομά αποτελούν δήθεν “δεξαμενή εγκληματικότητας” και ότι η “λύση” είναι η παρακολούθηση Ρομά από Ρομά αντί για κοινωνικές πολιτικές ένταξης, πρόσβαση σε παιδεία, υγεία και εργασία», σημειώνει, τονίζοντας πως «παρότι μπορεί αρχικά το μέτρο αυτό μπορείς να θεωρηθεί ως θετικό στα πλαίσια της ένταξης και της διαμεσολάβησης, κάτι τέτοιο δεν ισχύει βλέποντας τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική».

Συγκεκριμένα, καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι «εδώ και έξι χρόνια, δεν έχει ανακοινώσει ούτε ένα μέτρο για την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν οι Ρομά, ούτε για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, του αποκλεισμού και του στιγματισμού. Τους θυμάται μόνο ως “πρόβλημα” και τώρα ως “εργαλείο” για την αστυνομία».

«Μοντέλο Τραμπ»

«Η ΝΔ ακολουθεί τυφλά το μοντέλο Τραμπ, που στοχοποιεί ολόκληρες κοινωνικές ομάδες, ενισχύει τα ρατσιστικά αντανακλαστικά και μετατρέπει την κοινωνία σε πεδίο ακροδεξιάς κανονικοποίησης. Αυτό δεν είναι πολιτική ισότητας. Είναι ανακύκλωση προκαταλήψεων, επίσημη σφραγίδα ρατσισμού», αναφέρει η Νέα Αριστερά και δηλώνει πως «στέκεται δίπλα στις κοινότητες των Ρομά».

Ειδικότερα, απαιτεί:

• Τερματισμό των διακρίσεων και του θεσμικού στιγματισμού.

• Ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές ένταξης, ενδυνάμωσης και διαμεσολάβησης.

• Καμία ανοχή σε λογικές «εσωτερικής κατασκοπείας» που μετατρέπουν τους πολίτες σε υπόπτους λόγω καταγωγής.

«Η Νέα Αριστερά θα είναι πάντα εκεί που κάποιοι προσπαθούν να κάνουν τον ρατσισμό κρατική πολιτική», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΜΠΕ