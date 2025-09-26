Νέος γύρος σύγκρουσης κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μυλωνάκης και Χνάρης στο «κάδρο» της αντιπαράθεσης

Στην αντεπίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε την αποπομπή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, πέρασε το Μαξίμου, κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι έχει γίνει η «ουρά» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ανταποδίδοντας μάλιστα τα πυρά, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για «ενοχη σιωπή του ΠΑΣΟΚ», που «δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί ‘αναρμοδιότητας’, όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα».

«Ο Γιώργος Μυλωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα»

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο» σχολίασαν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας: «Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η «ουρά» της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη».

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή του Μαξίμου

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη που κατηγορούσε το Μαξίμου για «αφωνία» μετά την αποκάλυψη του πρώην βουλευτή της Ν.Δ., Μάριου Σαλμά ότι «ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις».

«Πέντε ώρες μετά την ανακοίνωση μας και το Μαξίμου συνεχίζει την ένοχη σιωπή. Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο. Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις» ανέφερε το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του».

Κάλεσε δε το Μαξίμου να απαντήσει στα ερωτήματα:

«Αν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο , μήπως ενημέρωσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα;

Ο Πρωθυπουργός γνώριζε για τις επισυνδέσεις και την πρακτική του στενού του συνεργάτη να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για αυτές;

Η ενημέρωση πολιτικών προσώπων ότι αναφέρονται στις επισυνδέσεις συνιστά για την κυβέρνηση παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης;

Ο Πρωθυπουργός γιατί κρατά τον κ. Μυλωνάκη στο Μαξίμου μετά τις αποκαλύψεις;

Η κυβερνητική πλειοψηφία γιατί εμποδίζει να κληθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή;

Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης το πρόσωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, τότε ποιος ήταν;».

