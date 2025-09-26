Γ. Μανιάτης: Φέρνουμε τη φωνή των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, φέρνει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον ερχόμενο Νοέμβριο, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) καθ. Γιάννης Μανιάτης.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή, υπερψηφίστηκε η πρόταση ενεργοποίησης της προβλεπόμενης διάταξης για κατεπείγουσα ακρόαση από την αρμόδια Επιτροπή του κοινοβουλίου, των αναφορών που έχουν κατατεθεί από πολίτες – θύματα δανείων σε ελβετικό φράγκο. Οι σχετικές αναφορές αφορούν τόσο τη νομιμότητά όσο και πιθανές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις καταναλωτών.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια λύση στο αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί 80.000 δανειολήπτες, καλούμενοι να ξοφλήσουν δυσβάστακτα δάνεια των οποίων η αξία αυξήθηκε δραματικά λόγω της ανατίμησης του ελβετικού νομίσματος. Όπως αναφέρει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο χορηγήθηκαν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επιθετικής πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών και υπό την απουσία τόσο του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου προστασίας των καταναλωτών, όσο και επαρκούς πληροφόρησης για τους κίνδυνους που ενείχαν.

Τροπολογία στην ελληνική Βουλή

Η πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έρχεται να προστεθεί στις μέχρι τώρα ενέργειες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως η πρόσφατη τροπολογία του στην ελληνική Βουλή.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι παρά τις μέχρι πρότινος υποσχέσεις της για «άμεση και δίκαιη λύση» συνεχίζει να εμπαίζει χιλιάδες πολίτες, αδιαφορώντας τόσο για υπάρχουσες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και νομοθετικές παρεμβάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στο ίδιο μήκος κύματος και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EΛΚ), μέλος του οποίου και η ΝΔ, που καταψήφισε την πρόταση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ για κατεπείγουσα συζήτηση των προαναφερθέντων αναφορών.

Γ. Μανιάτης: Προκλητική η στάση της ΝΔ και του ΕΛΚ

«Η στάση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι προκλητική. Αρνούνται πεισματικά να προστατέψουν μια από τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, για χάρη της απροκάλυπτης κερδοφορίας των τραπεζών» υπογράμμισε ο κ. Μανιάτης και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, οι οποίοι για ακόμα μια φορά αντιμετωπίζουν την ανικανότητα και την απροθυμία της Κυβέρνησης».