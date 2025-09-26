Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από τη δολοφονία του – Κ. Μητσοτάκης: «Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους»

Με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τιμά τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, που δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν σαν σήμερα, πριν από 36 χρόνια.

«Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.

Ντόρα Μπακογιάννη: Για μας είναι πάντα εδώ

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε και η Ντόρα Μπακογιάννη: «Για μας είναι πάντα εδώ! Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού» σημειώνει η κ. Μπακογιάννη.