Διπλωματικές πηγές: Γαλλική «ομπρέλα ασφαλείας» στην Ανατολική Μεσόγειο – Τι ισχύει με το βέτο για το SAFE και την Τουρκία

Την ξεκάθαρη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα, ιδίως στα ελληνοτουρκικά, υπογραμμίζουν γαλλικές διπλωματικές πηγές.

«Η Γαλλία είναι εγγυήτρια δύναμη στη Μεσόγειο, μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς», τονίζουν οι πηγές, αναφορικά με την πιθανότητα όξυνσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας και την είσοδο της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της ΕΕ.

3 «όχι» στην είσοδο της Τουρκίας

«Η Γαλλία έχει εξασφαλίσει ότι δεν θα μετέχει καμία χώρα χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν θα αλλάξει η συνθήκη αυτή», ξεκαθάρισαν οι πηγές.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ούτως ή άλλως, σύμφωνα με τους κανόνες για την είσοδο στο SAFE απαιτείται ομοφωνία, και ότι υπάρχουν τρεις χώρες που αυτήν την στιγμή δεν συμφωνούν: Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία.

Αντιθέτως, Βρετανία και Καναδάς ήδη έχουν εκκινήσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Η Γαλλία παραμένει πιστή στη Στρατηγική Συμφωνία της Ελλάδας και θα υπηρετήσει τη συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής σε περίπτωση τουρκικής πρόκλησης, επαναλαμβάνουν οι γαλλικές διπλωματικές πηγές.

«Ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΕΕ είναι συμφέροντα της Γαλλίας»

Αναφορικά με το πρόγραμμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector – GSI) οι πηγές σημειώνουν: «Είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας. Συνέβη το 2020 και θα είμαστε πάντα στο πλευρό της. Για εμάς το GSI είναι πολύ σημαντικό. Αποτελεί έργο με συμμετοχή γαλλικής εταιρείας, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ. Και ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΕΕ είναι συμφέροντα της Γαλλίας».

Τέλος, σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και την πιθανότητα κυρώσεων από το Ισραήλ στο Παρίσι, διπλωματικές πηγές σημειώνουν στη «Ν» πως «το Ισραήλ δεν θα κάνει και δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση εις βάρος της Γαλλίας.