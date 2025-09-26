Logo Image

Συναντήσεις Κ. Μητσοτάκη με εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων στη Νέα Υόρκη

Συναντήσεις Κ. Μητσοτάκη με εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων στη Νέα Υόρκη

Πηγή φωτ. Γρ. Τύπου του Πρωθυπουργού

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι Ελλάδα και Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι, αλλά υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί

Με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων με το World Jewish Congress και την AIPAC, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι Ελλάδα και Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι, αλλά υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί και η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί.

