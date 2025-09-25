Σφοδρή αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη για τα Τέμπη με προσωπικές επιθέσεις

Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή το αίτημα εκταφής που υπέβαλε ο Πάνος Ρούτσι για τον γιο του.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ότι προσπαθεί να περιορίσει τη διαδικασία.

Όπως είπε, δεν είναι δυνατόν να γίνει εκταφή μόνο για ταυτοποίηση χωρίς πλήρεις εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι κατατέθηκε κοινό αίτημα από 100 συγγενείς που στηρίζουν τον Πάνο και τη Μιρέλα Ρούτσι για εκταφή και περαιτέρω διερεύνηση.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι επιδιώκει σκοπίμως καθυστέρηση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της είναι να παραμείνει η υπόθεση ανοικτή μέχρι τις εκλογές, κάτι που θα μπορούσε να της αποφέρει υψηλότερα ποσοστά. Ταυτόχρονα, της προσήψε ότι χρησιμοποιεί το βουλευτικό της αξίωμα για να υπερασπίζεται εντός του Κοινοβουλίου υποθέσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα ως δικηγόρου, βάζοντας σε προτεραιότητα το πολιτικό και οικονομικό της συμφέρον.

Προσωπικές αιχμές και επίθεση στη στάση της

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το ζήτημα των Τεμπών μόνο όταν την ευνοεί πολιτικά, κατηγορώντας την ότι εργαλειοποιεί τον πόνο των συγγενών.

Στάθηκε ειδικά στην περίπτωση της μητέρας νεκρού μηχανοδηγού, σημειώνοντας ότι η κ. Κωνσταντοπούλου προσέβαλε τη μνήμη του παιδιού της. Παράλληλα, μίλησε για «αήθη επίθεση» στις δηλώσεις της εναντίον της προέδρου του Αρείου Πάγου, ζητώντας από την κοινωνία να μην παρασύρεται από «πολιτικούς που εκμεταλλεύονται τις τραγωδίες για προσωπικό όφελος».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν, ύστερα από την παρέμβαση της κ. Κωνσταντοπούλου που φώναξε «Ντροπή σας», εκείνος αντέτεινε: «Ντροπή σε σας γι’ αυτό που είστε».

Πηγή: ΕΡΤ