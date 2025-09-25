Απάντηση Μ. Χνάρη σε ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση αποδείχθηκαν για άλλη μία φορά σήμερα

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σήμερα, αφού έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες», τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, απαντώντας σε όσα του καταλόγιζαν νωρίτερα σήμερα από το περιβάλλον της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας», υπογραμμίζει ο κ. Χνάρης.

Και προσθέτει πως «είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος;».

«Σε κάθε περίπτωση, τις αρμοδιότητες που είχα ως θεματικός Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης, τις έχω καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και θα το ξανακάνω όποτε και όπου χρειαστεί», επισημαίνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.