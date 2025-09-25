Δημοσκόπηση GPO: «Κεφάλι» της Ελληνικής Λύσης έναντι της «Πλεύσης» – Ισχυρό το «όχι» σε κόμμα Τσίπρα

Με πτώση μιας μονάδας στα ποσοστά της «μετα-ΔΕΘ» ΝΔ – σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο- άνοδο της Ελληνικής Λύσης στην τρίτη θέση, πτώση 4,5 μονάδων για την Πλεύση Ελευθερίας, και τον ΣΥΡΙΖΑ στην έκτη θέση, διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star.

Πιο αναλυτικά, η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,7%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 9,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

Φωνή Λογικής: 2,8%

Νίκη: 2,3%

ΜέΡΑ 25: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Την ίδια στιγμή οι πολίτες, με απόλυτη πλειοψηφία 51,2%, συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό ενδεχόμενης κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με μικρή διαφορά, στο 29,2% .

Κυβέρνηση συνεργασίας, προτιμούν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ( 50,2%).

Αρνητική θέση παίρνουν οι ερωτηθέντες στην δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρας. Συγκεκριμένα το 19,4% δηλώνει ότι είναι πιθανό να τον ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Την ιδια στιγμή, επιβεβαιώνεται ότι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα είναι διαχρονικό πρόβλημα για τους πολίτες με το 57,8% των πολιτών να την κατατάσσει ως το πιο σημαντικό πρόβλημα.

Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους.

Το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.