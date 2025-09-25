Συνάντηση Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ για πρώτη φορά

Στη Νέα Υόρκη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε μια πρώτη γνωριμία που σηματοδοτεί τη νέα φάση στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

Η κ. Γκίλφοϊλ αναμένεται να ορκιστεί επισήμως τη Δευτέρα και να φτάσει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Συμμετοχή Μητσοτάκη σε εκδήλωση για τη συνεργασία ΕΕ – Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna, με αντικείμενο τη στρατηγική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council).

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στην πρωτοβουλία ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit) και αποτέλεσε πλατφόρμα για τη συζήτηση της ενίσχυσης των πολιτικών, εμπορικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ Ευρώπης και περιοχής του Κόλπου, με ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές και οι τεχνολογίες αιχμής.

Όσα δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός

Στην ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας πολιτικής, εμπορικής και ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη. Επισήμανε επίσης τη δυνατότητα της χώρας να λειτουργήσει ως φυσικός προορισμός για επενδύσεις των χωρών του Κόλπου στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει τα γεωπολιτικά, υποδομικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν ελκυστική για διεθνείς επενδύσεις και συνεργασίες.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με επενδυτές, εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικών οργανισμών και τραπεζών, όπου παρουσίασε το όραμα της ελληνικής κυβέρνησης για την οικονομία. Τόνισε την πρόθεση για διαρκείς μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης, ακόμα και μέσα σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, η οποία επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και να επιστρέψει μέρος της ανάπτυξης στους πολίτες. Η οικονομική σταθερότητα, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Έμφαση δόθηκε επίσης στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας, με τον Πρωθυπουργό να αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Ανέφερε τις υποδομές που αναπτύσσονται και τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε θέματα ενέργειας, με στρατηγική γεωγραφική θέση και ισχυρές δυνατότητες διασύνδεσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη θέση της Ελλάδας και της Ευρώπης σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ρευστότητα. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., ώστε η Ευρώπη να μπορεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις και να αξιοποιεί ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός τόνισε τις επενδυτικές δυνατότητες της Ελλάδας στους τομείς της υγείας και της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας την ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων σε αυτούς τους τομείς. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ταλέντο, καινοτομία και υποδομές που μπορούν να την καθιστούν προορισμό υψηλής τεχνολογικής και οικονομικής επένδυσης για διεθνείς κεφαλαιούχους και επιχειρηματικά δίκτυα.

Πηγή: ΕΡΤ