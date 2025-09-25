Φάμελλος: Μόνο με προοδευτική κυβέρνηση μπορούμε να αλλάξουμε πορεία

Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με στόχο μία προοδευτική κυβέρνηση υπογράμμισε στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως εξήγησε, «μόνο με μία προοδευτική κυβέρνηση μπορούμε να αλλάξουμε πορεία. Όλα τα άλλα που ακούμε, οι αρνήσεις, οι καθυστερήσεις στο λαϊκό αυτό αίτημα είναι υπεκφυγές που εξυπηρετούν μόνο τον κ. Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παίρνει την πρωτοβουλία σε όλη την Ελλάδα για τη συσπείρωση, τη συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αλλά και την κοινή δράση, μέσα και έξω από την Βουλή.

Εδώ και μήνες έχω μιλήσει για το Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων και για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο στις επόμενες εκλογές. Ο διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει, σε πολλές περιπτώσεις και από τα κάτω. Ενθαρρύνουμε όχι απλά τον διάλογο, αλλά την απόφαση για κοινή δράση σε όλα τα επίπεδα».

Ο κ. Φάμμελος άφησε αιχμές για τη στάση των άλλων δυνάμεων: «Ξέρω ότι η προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τα μέλη του και τους ψηφοφόρους του. Δεν θα προκαταλάβω την απόφαση των άλλων πολιτικών χώρων. Αλλά ξέρουμε ότι πολλές φορές οι αποφάσεις των ηγεσιών και ο κομματικός εγωισμός δεν μπορούν να σταματήσουν την ανάγκη της κοινωνίας να αλλάξει τη ζοφερή πραγματικότητα που δημιουργεί η δεξιά. Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις με τη δεξιά της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και εμείς είμαστε με τη μεριά της διεξόδου, της προοδευτικής απάντησης απέναντι στη δυστοπία Μητσοτάκη. Και ας διαλέξουν και οι πολίτες και οι υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις τη στάση τους. Εμείς θα προχωρήσουμε. Και έτσι θα ρίξουμε την κυβέρνηση της δεξιάς».

Μίλησε για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο, λέγοντας: «Το σύστημα νόμιζε ότι ξεμπέρδεψε με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την Αριστερά.

Διαψεύσαμε τις Κασσάνδρες, ολοκληρώσαμε και το Συνέδριό μας και το Πρόγραμμά μας και το παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ. Και έχουμε πλέον ξεκάθαρη πρόταση. Αλλά τώρα είναι στο χέρι μας να πυροδοτήσουμε την πολιτική αλλαγή με δράση. Και είναι ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο καταλύτης που θα ανανεώσει και θα ενώσει τον προοδευτικό κόσμο. Γιατί μπορεί να καταθέσει πρόγραμμα με μεγάλες ριζοσπαστικές προοδευτικές αλλαγές αλλά μπορεί -και το έχει αποδείξει- να στηρίξει τις προοδευτικές συνεργασίες. Συνεργασίες που δεν αφορούν μόνο τις πολιτικές ηγεσίες αλλά αφορούν όλους τους ενεργούς πολίτες».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, δηλώνοντας: «Μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε και εμείς ξεκάθαρα δίπλα του. Ακούμε τόσες μέρες φτηνές δικαιολογίες και υπεκφυγές. Η υποκρισία και η αδιαφορία δεν θα γίνει άλλο ανεκτή. Και η Πολιτεία οφείλει να δώσει διέξοδο τώρα. Το απαιτεί η κοινωνία και από την ηγεσία της Δικαιοσύνης, που πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην πλήξει ακόμα μια φορά το κύρος της».

Μίλησε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας: «Στην εξεταστική επιτροπή, αντί να καλέσουν τους πρωταγωνιστές, τους άμεσα εμπλεκόμενους και διορισμένους από τους ίδιους, αντί να καλέσουν για μάρτυρες τους Φραπέδες, τους Χασάπηδες και τα γαλάζια στελέχη με τις Φεράρι, επέλεξαν να καλέσουν… μέχρι και ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Αυτή είναι η “αριστεία” Μητσοτάκη. Στα σκάνδαλα και στη συγκάλυψη. Με ένα Κοινοβούλιο που μετατρέπεται σε εργαλείο συγκάλυψης, μια Δικαιοσύνη που χάνει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, τον Τύπο που φιμώνεται και καθοδηγείται, έναν λαό που ποτίζεται με φόβο και αδιέξοδα για να αρκείται στη φτώχεια. Αυτό είναι το καθεστώς Μητσοτάκη, που φοβάται την αλήθεια περισσότερο από καθετί άλλο».

Αναφέρθηκε στα της εξωτερικής πολιτικής, κατηγορώντας την κυβέρνηση: «Οι διπλωματικές αποτυχίες με τη Λιβύη, οι τουρκικές προκλήσεις στην Κάσο, το πρωτοφανές φιάσκο με το καλώδιο και η εξίσου πρωτοφανής δημόσια αντιπαράθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία, η κρίση στο Σινά, το ναυάγιο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, οι συνεχείς προκλήσεις του τούρκου προέδρου, η κυριαρχία αναθεωρητικών λογικών, το αδιέξοδο με την παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο, είναι μόνο μερικά παραδείγματα των κυβερνητικών ευθυνών, αλλά και της καταπάτησης ακόμα και της εθνικής γραμμής και της εξωτερικής πολιτικής που είχε ενισχυθεί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Παράλληλα, κατήγγειλε τη στάση της κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό: «Όταν ο ΟΗΕ μιλά για γενοκτονία, όταν η παγκόσμια κοινότητα καταδικάζει τα εγκλήματα του Ισραήλ, όταν η μία χώρα μετά την άλλη αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, η ελληνική κυβέρνηση, ακολουθώντας το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου του Τραμπ, στηρίζει αναφανδόν το Ισραήλ και αμφισβητεί τη γενοκτονία.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σαφής: Τερματισμός της γενοκτονίας στη Γάζα, κυρώσεις στο Ισραήλ, εμπάργκο όπλων, επιστροφές των ομήρων, και πρώτα από όλα αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Όπως αποφάσισε η Βουλή το 2015.

Στηρίζουμε τον στόλο των σκαφών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να τον προστατέψει όπως μαθαίνουμε ότι κάνουν και η Ιταλία και η Ισπανία. Είναι εθελοντές για την ειρήνη και τη ζωή. Και σας ζητώ να υπογράψουμε όλοι και όλες μαζί αυτή την έκκληση», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.