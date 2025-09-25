Μητσοτάκης για τη βράβευση Βαρθολομαίου με το Templeton Prize: Μεγάλη κληρονομιά της Ελληνορθόδοξης πίστης

Τη σημασία της βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Templeton Prize, εξήρε ο πρωθυπουγός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στο φερώνυμο Ίδρυμα στη Νέα Υόρκη.

«Αν αναλογιστεί κανείς ότι η πρώτη αποδέκτης του βραβείου Templeton, το 1973, ήταν η Μητέρα Τερέζα, τότε δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τον σεβασμό που χαίρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και το έργο του. Τα ιδρύματα Templeton έχουν, βέβαια, πολύ μακρά ιστορία στην απότιση φόρου τιμής στο πνευματικό έργο, στην προώθηση της θρησκευτικής κατανόησης και της πνευματικής ταπεινότητας, καθώς στην αναγνώριση της σημασίας της ειλικρινούς συζήτησης γύρω από την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και τη θεολογία«, ειπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

Μεγάλη κληρονομιά της Ελληνορθόδοξης πίστης

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αντιπροσωπεύει μια μεγάλη κληρονομιά που μας άφησε η Ελληνορθόδοξη πίστη. Από τη μία πλευρά, μια βαθιά πίστη και, από την άλλη, μια βαθιά κατανόηση του αρχαίου ελληνικού και βυζαντινού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης μιας ουσιαστικής και πολύ βαθιάς εκτίμησης της επιστήμης, της έρευνας και των μεγάλων αιώνιων ερωτημάτων που περιβάλλουν την ανθρώπινη ύπαρξη: σε τι πιστεύουμε; Ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης; Η πίστη στη θρησκεία εμποδίζει ή βοηθά την πίστη στην επιστήμη;».

Ηθική καθαρότητα και καθοδήγηση

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την «εξαιρετική ηθική καθαρότητα και καθοδήγηση σε στιγμές που τα πράγματα στον κόσμο φαίνεται να ξεφεύγουν από τον έλεγχο» και συνέχισε: «Ήσασταν ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος πνευματικός ηγέτης διεθνώς, που υπογράμμισε την ανάγκη για μια πραγματική περιβαλλοντική διάσταση στον τρόπο σκέψης μας. Διακρίνατε τα σημάδια πολύ νωρίς, πριν γράψετε το βιβλίο σας, που τόσο πολύ με επηρέασε στο να λάβω σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την ευαισθησία του Πατριάρχου στα περιβαλλοντικά ζητήματα και κατέληξε λέγοντας:

«Πιστεύω ότι σε μια εποχή που η κλιματική πραγματικότητα μας πλήττει πραγματικά -αρκεί να κοιτάξουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, στην Ελλάδα, πυρκαγιές, πλημμύρες, συνεχείς προκλήσεις στη διαχείριση του περιβάλλοντος που αλλάζει- σε μια εποχή που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αμφισβητούν την επιστήμη πίσω από την κλιματική αλλαγή, τα σοφά σας λόγια είναι πιο απαραίτητα παρά ποτέ.

Είναι πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, να σας προλογίζω και να σας συγχαίρω για αυτό το βραβείο, το οποίο αξίζετε απόλυτα. Εύχομαι να έχετε πάντα αυτή τη δύναμη, την εσωτερική δύναμη, ώστε να μιλάτε γι’ αυτά τα θέματα με τον διαυγή τρόπο που πάντα έχετε».