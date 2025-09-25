Μεγάλη του Γένους Σχολή: Μετακομίζει σε άλλο κτίριο λόγω εργασιών ενίσχυσης της αντισεισμικής στατικότητας

Τη μεταφορά των εκπαιδευτικών λειτουργιών της Μεγάλης του Γένους Σχολής σε άλλο κτίριο που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές αντισεισμικότητας και καταλληλότητας επιεβαιώνει με ανακοίνωσή του το Φανάρι, σημειώνοντα ότι κατόπιν εμπεριστατωμένων μελετών ειδικών επιστημόνων προέκυψε η ανάγκη έργων προς ενίσχυση της στατικότητας του κτιρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Είναι πλέον γνωστό το σοβαρό πρόβλημα που απειλεί την πόλη μας: η αμφίβολη καταλληλότητα πολλών δημόσιων κτιρίων έναντι ενός επικείμενου σεισμού. Όταν μάλιστα πρόκειται για κτίρια που στεγάζουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ζήτημα αποκτά διαστάσεις που δεν επιτρέπουν καμία αδιαφορία και καμία αναβολή.

Με αίσθημα ευθύνης, αλλά και αγωνίας για το μέλλον της νεολαίας μας, ενημερώνουμε τα εκλεκτά μέλη της Ομογένειας για την απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας της Πόλεως, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και αφορά στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της στατικότητας του ιστορικού κτιρίου της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, που προέκυψε κατόπιν εμπεριστατωμένων μελετών ειδικών επιστημόνων».

Στην ίδια ανακοίνωση περιγράφεται και το πλαίσιο εργασιών που θα ξεκινήσουν:

«Η απόφαση προβλέπει την κτιριακή ενίσχυση και κάποιες επιδιορθώσεις, εργασίες που πρέπει να γίνουν απρόσκοπτα χωρίς την ύπαρξη μαθητών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού εντός του κτιρίου, προκειμένου να προστατευτεί η ασφάλειά τους. Για αυτό το λόγο θα υπάρξει μεταφορά της Σχολής σε κτίριο που πληρεί όλες τις προδιαγραφές αντισεισμικότητας και καταλληλότητας για την ασφαλή και ιδανική λειτουργία, αντάξια της ιστορίας της.

Ο εκπρόσωπος Ιδρυτού, η Σχολική Εφορεία, και η Διεύθυνση της Σχολής θα κρατούν ενήμερα τα μέλη της Ομογένειας, καθώς και όλους όσοι στάθηκαν και συνεχίζουν να στέκονται στο πλευρό της, αναγνωρίζοντας την αδιαπραγμάτευτη αναγκαιότητα της ύπαρξής της».

Τέλος η ανακοίνωση του Φαναρίου σημειώνει δηκτικά:

«Και επειδή το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διαστρεβλωμένες, αναληθείς, ακόμη και εντελώς ψευδείς ειδήσεις για την ΠΜΓΣ, τονίζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: η μοναδική έγκυρη πηγή πληροφόρησης είναι η ίδια η Διεύθυνση της Σχολής.

Οτιδήποτε άλλο πλήττει όχι μόνο το κύρος του ιστορικού αυτού ιδρύματος, αλλά και την ίδια την αλήθεια. Η παραπληροφόρηση δεν αφορά μόνο στο ζήτημα της κτιριακής ενίσχυσης, αλλά και σε ένα ακόμη θέμα: εκείνο της μη εγγραφής μαθητού στην πέμπτη τάξη, δηλαδή στην Α’ Γυμνασίου. Για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν προτιθέμεθα να μπούμε σε δημόσια συζήτηση, διότι όλες μας οι σκέψεις και θέσεις έχουν κατατεθεί εδώ και πολλά χρόνια, σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις με εμπλεκόμενους φορείς της ομογενειακής παιδείας.

Το θέμα είναι γνωστό και ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται νέες παρερμηνείες.

Ιδιαίτερα, τονίζουμε στους έχοντες απόψεις περί των ομογενειακών ζητημάτων: Το να συγχέονται τα δύο προαναφερθέντα και ανεξάρτητα ζητήματα το αντιλαμβανόμαστε ως ένδειξη κακής προαίρεσης».