Κ. Μητσοτάκης: Ενημερώνει τη Βουλή για την εξωτερική πολιτική έως τις 15 Οκτωβρίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερώσει την ολομέλεια της Βουλής για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου.

Αίτημα για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συνεδρίασης για τα τεκταινόμενα στη Γάζα είχε καταθέσει προσφάτως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, με τον πρωθυπουργό να τη μετατρέπει σε ενημέρωση του σώματος για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, όπως προβλέπεται με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Ενημέρωση για την ευλογιά των προβάτων από τον Κ. Τσιάρα

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αποδεχόμενος σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα ενημερώσει την κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την ευλογιά των προβάτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ