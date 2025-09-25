«Μετωπική» κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ με φόντο το αίτημα για πρόωρες εκλογές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολίασε το εκ νέου αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εκλογές, πυροδοτώντας ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Πώς ζητάει εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης; Θεωρώ ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με μια σωστη σειρά στη ζωή. Πρώτα πείθεις το κόμμα σου ότι εσύ είσαι το καταλληλότερο πρόσωπο για να είσαι πρωθυπουργός της χώρας. Στη συνέχεια, πείθεις την κοινωνία και περιμένεις δημοσκοπικά τουλάχιστον αν αυτό θα αποτυπωθεί, θα είσαι δηλαδή για τους πολίτες αν όχι ο καταλληλότερος, η καταλληλότητά σου να προσεγγίζει το ποσοστό που λαμβάνει το κόμμα σου και στη συνέχεια ζητάς εκλογες, ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχουμε δηλώσει».

Για να συμπληρώσει: «Δηλαδή το αίτημα για εκλογές, είναι θεμιτό προφανώς να προβάλλεται από την αντιπολίτευση. Κι εμείς πριν τις εκλογές του 2019 για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα ως αντιπολίτευση ζητούσαμε εκλογές, αλλά ήμασταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις, είχαμε μια κυβέρνηση η οποία είχε τη χώρα τελευταία σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη και είχε κοροϊδέψει τον κόσμο σε μια σειρά από εκλογικές διαδικασίες και δημοψηφίσματα. Αλλά φαινόταν αυτό το οποίο γινόταν στη Βουλή δεν έχει καμία αντιστοιχία με αυτό που γινόταν στην κοινωνία».

«Εδώ πέρα λοιπόν αυτή είναι η απορία, γιατί εγώ να σχολιάσω με το ποιος έχει δίκιο ή άδικο μεταξύ των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, ούτε είναι δική μου δουλειά το ξαναλέω ούτε θα προσφέρω κάτι στη συζήτηση».

«Αλλά είναι μια αντικειμενική κατάσταση. Πρώτα λοιπόν νομίζω κερδίζεις το κόμμα σου, την εμπιστοσύνη του κόμματός σου, στη συνέχεια βγάζεις ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, έστω μέσω δημοσκοπήσεων βλέπεις αν αυτό έχει μια αποδοχή, για να έχει νόημα το αίτημα αυτό. Δημοκρατία έχουμε, κάθε δικαίωμα έχει ο κ. Ανδρουλάκης, αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι, νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του κόμματός του είναι, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο το ότι επιλέγει να βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Προφανώς φοβάται τις εκλογές

«Ο κ. Μαρινάκης σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο αλαζονείας», τόνισε σε απάντησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «προσπάθησε να περιορίσει τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης αμφισβητώντας το δικαίωμα του ΠΑΣΟΚ να ζητάει εκλογές. Προφανώς γιατί τις ξορκίζει, τις φοβάται. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι ήδη πλειοψηφικό στην κοινωνία».

Και πρόσθεσε: «Ας αφήσει, λοιπόν, τα μαθήματα αντιπολίτευσης και ας καταπιαστεί με τις εξηγήσεις για το επικοινωνιακό Βατερλό Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, τις οποίες δεν θα αποφύγει να δώσει προσεχώς στη Βουλή.