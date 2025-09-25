ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε εν μέσω αντεγκλήσεων το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του Γ. Μυλωνάκη στην εξεταστική

Αρνητική ήταν η απάντηση από την πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Αντιθέτως, έγινε δεκτή πρόταση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, να διεξαχθεί συζήτηση για την κλήση νέων μαρτύρων μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των περιόδων 2015-2019 (περίοδο ΣΥΡΙΖΑ) και 2019-2025 (περίοδος ΝΔ).

Επιστολή ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι σχετική πρόταση για την άμεση κλήση του κ. Μυλωνάκη κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – μέλη της επιτροπής, Μ. Αποστολάκη, Ευ. Λιακούλη, Γ. Μουλκιώτης και Α. Πουλάς, καθώς, όπως σημείωναν, έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν στην επιστολή τους, «1. κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης και 2. κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας κ. Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

ΝΔ: Έωλη πρόταση με fake news

Για έωλη πρόταση με «fake news» έκανε λόγο ο κ. Λαζαρίδης: «Καταθέτω στην επιτροπή μας τα πρακτικά της απαντήσεως που έδωσε ο κ. Μυλωνάκης, όπου, αυτό το ψευδέστατο και συκοφαντικό, ταυτόχρονα και άθλιο, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν προκύπτει: Ο κ. Μυλωνάκης δεν έχει υπηρεσιακό σημείωμα που συνδέεται με τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης», είπε ο κ. Λαζαρίδης και τόνισε: «Φτάνει με τα fake news και με μία λογική και πολιτική Ζωής Κωνσταντοπούλου».

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Αδιανόητη χαρακτήρισε η κ. Αποστολάκη την «απαγόρευση της κλήτευσης», ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης συμφώνησε με την κλήτευση Μυλωνάκη και ενδεχομένως κατ’ αντιπαράσταση με τον κ. Σαλάτα.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε παρελκυστική την πρόταση της ΝΔ για συζήτηση περί κλήσης νέων μαρτύρων μετά από έναν-δύο μήνες. «Στη βράση κολλάει το σίδερο», επεσήμανε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπας. «Ναι» στην κλήτευση του κ. Μυλωνάκη είπαν, επίσης, οι βουλευτές της «Νίκης», Γ. Ρούντας, της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας και των ανεξαρτήτων, Αλ. Αυλωνίτης.

Σε αναφορές βουλευτών της αντιπολίτευσης που υπονόησαν ότι σε τηλεοπτική εμφάνισή του, εξέφρασε διαφοροποιημένη άποψη από το κόμμα του για την κλήτευση Μυλωνάκη, ο βουλευτής της ΝΔ, Ευ. Λιάκος υπογράμμισε ότι «προς αποκατάσταση της αλήθειας» το σχετικό απόσπασμα είχε ως εξής: «Θα το συζητήσουμε και τον επόμενο μήνα, όπως είπε και ο πρόεδρος της επιτροπής ότι θα υπάρξει ημερήσια διάταξη με ποιους θα εμπλουτιστεί ο κατάλογος (των μαρτύρων)».

Πηγές ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ «ουρά» της Κωνσταντοπούλου ζήτησε με ψευδές έγγραφο τον Μυλωνάκη

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι «σε μια πρωτοφανή κίνηση παραποίησης γεγονότων και δεδομένων προχώρησε το ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις και επικοινωνιακά τρικ. Μέσα από την επιστολή που έστειλε προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο και απορρίφθηκε κατά την ψηφοφορία, ζήτησε την άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γιώργου Μυλωνάκη παραθέτοντας δύο επιχειρήματα που είναι απολύτως έωλα και ψευδή. Συγκεκριμένα: Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ‘κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης’».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, «πρόκειται για fake news. Ο κ. Μυλωνάκης απαντώντας στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στις 22-9-2025 κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επανέλαβε πως είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως σχέση με επισυνδέσεις όπως ψευδώς ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, ο εισηγητής της πλειοψηφίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης διέψευσε κατηγορηματικά όσα ανυπόστατα υποστηρίζει η αντιπολίτευση και επιπλέον, προκάλεσε τους βουλευτές μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, να καταθέσουν ονομαστικά όποιον βουλευτή της ΝΔ επικαλούνται πως συναντήθηκε με τον κ. Μυλωνάκη καθώς και τον διάλογο που υποτίθεται ότι είχαν. ‘Σε διαφορετική περίπτωση θα είστε απλοί συκοφάντες’ ξεκαθάρισε ο κ. Λαζαρίδης».

Οι ίδιες πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι «σχετικά με την κατάθεση του εξεταζόμενου μάρτυρα κ. Νικόλαου Σαλάτα, είναι πασιφανές ότι η αντιπολίτευση ‘πιάστηκε’ από μια φράση για να υφάνει ολόκληρο σενάριο. Υποστήριξε ότι ‘ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ’ σε μια απέλπιδα προσπάθεια επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι η επικοινωνία του με τον κ. Μυλωνάκη διήρκεσε ενάμιση λεπτό και πως του συνέστησε να είναι συνεργάσιμος με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η μαρτυρία αυτή αποδεικνύει περίτρανα τη βούληση του κ. Μυλωνάκη να μην υπάρξουν εμπόδια στο έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελέως αλλά να διευκολυνθεί η έρευνά της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ριχθεί άπλετο φως».

Καταλήγοντας, οι ίδιες πηγές επεσήμαναν: «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της ανάδειξης των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και με αίσθημα ευθύνη δεν πρόκειται να επιτρέψει κατευθυνόμενες και κατασκευασμένες ‘αποκαλύψεις’ για μικροκομματικά οφέλη. Η αλήθεια θα λάμψει γιατί αυτό ζητά η κοινωνία. Η ΝΔ θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτό το αίτημα απέναντι στην ανεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης που αναζητά σανίδα σωτηρίας για να ξεφύγει από τα εσωκομματικά της αδιέξοδα».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Τακτική συγκάλυψης

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζει ανερυθρίαστα την τακτική της συγκάλυψης. Αρνήθηκε και σήμερα, παρά την κοινή πρόταση της αντιπολίτευσης για την άμεση κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. Μια στάση προκλητική, μετά τη χθεσινή δήλωση του κ. Σαλάτα, ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν το πρόσωπο που τον καρατόμησε» ανέφεραν από την πλευρά τους πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:

«Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδια στο σίριαλ της συγκάλυψης, μετά τη διάχυση ευθυνών και αποκλεισμό αρκετών ακόμα κρίσιμων μαρτύρων. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ενορχηστρώσει ακόμα μια “κακιά στιγμή” Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να προστατευθεί ο ίδιος και το στενό περιβάλλον του, πετώντας στα σκουπίδια τις υποκριτικές διαβεβαιώσεις στον αγροτικό κόσμο για απόδοση δικαιοσύνης στο “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ-ΜΠΕ