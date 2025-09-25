ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήση του Γ. Μυλωνάκη στην εξεταστική ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 

Την κλήση του υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν με επιστολή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς.

Οι βουλευτές θεωρούν επιβεβλημένη την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν και τα οποία, όπως αναφέρουν, αποδεικνύουν την εμπλοκή του τελευταίου στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι είχε κρίσιμη γνώση στοιχείων και πράξεων που σχετίζονται με την διερεύνηση.

Οι βουλευτές επικαλούνται δύο συγκεκριμένα στοιχεία:

Πρώτον, ότι κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Δεύτερον, κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ολόκληρη η επιστολή

Η επιστολή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

“Προς: Τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας», κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο

Θέμα: Κλήση μάρτυρα

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την αδικαιολόγητη απόρριψη εκ μέρους σας του αιτήματός μας για κλήση κρίσιμων μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεωργίου Μυλωνάκη, έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του τελευταίου στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα:

Κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης. Κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας κ. Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης διαθέτει κρίσιμη γνώση αλλά και ενεργό συμμετοχή σε πράξεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας.

Παρακαλούμε, λοιπόν, για την άμεση κλήση του προκειμένου να εξετασθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι αιτούντες Βουλευτές