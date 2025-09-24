Ν. Δένδιας: Κοντά σε Μνημόνιο και για 2+2 φρεγάτες Bergamini – «Το SAFE δεν είναι δωρεάν, είναι δάνειο»

«Στην προσεχή παρέλαση της Θεσσαλονίκης, την 28η Οκτωβρίου θα δείτε μια άλλη παρέλαση. Έναν Στρατό, ο οποίος έχει δυνατότητες διαφορετικές από τις παλαιές. Η ελληνική κοινωνία θα δει το που είμαστε και το που πάμε». Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους» στην Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών της Βουλής.

Ο κ. Νίκος Δένδιας, παράλληλα, έκανε γνωστό ότι «την Δευτέρα θα πάω στην Ιταλία και η πρόθεσή μας είναι και ελπίζω να τα καταφέρουμε να υπογράψουμε ένα Μνημόνιο συνεννόησης με την Ιταλική πλευρά για τις Bergamini». Ο υπουργός διευκρίνισε πως «δεν πρόκειται για αγορά, αλλά ότι θα υπογραφεί ένα Μνημόνιο έναρξης διαπραγματεύσεων, καθώς έχει τελειώσει η επιθεώρηση των πλοίων αυτών από το Πολεμικό μας Ναυτικό» Ο

κ. Δένδιας μάλιστα εξέφρασε την εκτίμησή του για την επίτευξή αυτού του στόχου λέγοντας ότι «επειδή υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης ελπίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχές. Είναι για δύο συν δύο ιταλικά βαπόρια. Τα δύο καταρχήν και μετά όταν η Ιταλία αποδεσμεύσει τα άλλα δύο». Εάν αυτό το καταφέρουμε, είπε ο κ. Δένδιας «θα πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, καθώς σε ελάχιστο χρόνο θα αποκτήσουμε πλέον το πιο ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στην Ιστορία μας».

«Οι πιο προηγμένες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη»

Σχετικά με την έγκριση των σχεδίων για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας και την αναβάθμισης των τριών προηγουμένων Belharra Standard 2 στο ίδιο επίπεδο Standard 2++ ο υπουργός είπε ότι αυτό «τις μετατρέπει στις πιο προηγμένες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη».

Για την ανάγκη εκσυγχρονισμού των τριών προηγούμενων φρεγατών Belharra ο υπουργός υπενθύμισε πως «η διαπραγμάτευσή τους ξεκίνησε το 2020 ως ένα συμπληρωματικό παρακολούθημα της συμφωνίας με τους Γάλλους. Σήμερα η πραγματικότητα στον πλανήτη έχει αλλάξει δραματικά και η σύγκριση με το 2020 έχει όσο με τον μεσαίωνα». Επισήμανε ότι «η υπερπληθώρα ζήτησης και η μηδενική προσφορά που υπάρχει σήμερα είναι κάτι που θα πρέπει να το συνεκτιμήσετε και να μην ομιλούμε εκτός της τρέχουσας πραγματικότητας. Το ότι δέχθηκαν οι Γάλλοι να αλλάξουμε τις προδιαγραφές των πλοίων αυτών οφείλεται ότι άλλαξε η πραγματικότητα, καθώς έχουν γίνει στο μεταξύ τρείς πόλεμοι. Και δεν είναι δυνατόν να ζητήσουμε την παραγγελία μιας νέας φρεγάτας με τις προδιαγραφές που υπήρχαν πριν από αυτούς τους τρείς πολέμους».

Ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «η αξία ενός πλοίου δεν είναι το σκαρί του, αλλά οι δυνατότητές τους στα συστήματα που φέρει όπως τα anti – droons και η αντιμετώπιση των πολλαπλών απειλών». Το πολεμικό Ναυτικό μας είπε ο υπουργός «πήρε ένα πλοίο (εν. τις Belharra Standard 2) και τις μετατρέπει στις πιο προηγμένες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη».

Για το κόστος: «Δείτε το ποσό που πρόσφατα συμφώνησαν οι Νορβηγοί»

Για το κόστος, ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα να κοιτάξουν και να συγκρίνουν «το ποσό που πρόσφατα συμφώνησαν οι Νορβηγοί για να αγοράσουν πλοία». Υπενθύμισε ότι « το 2020, η Naval Group ήταν τότε σε εξαιρετική δύσκολη θέση γιατί είχε ματαιωθεί η παραγγελία υποβρυχίων από τους Αυστραλούς, γι’ αυτό και οι Γάλλοι τότε έδωσαν ένα πολύ μεγάλο ποσό έκπτωσης» Παρ΄όλα αυτά επισήμανε ο κ. Δένδιας «οι Γάλλοι διατήρησαν την βασική τιμή».

Αναφορικά με το προστιθέμενο τίμημα που προκύπτει σε σχέση με αυτό των τριών προηγούμενων φρεάτων Belharra Standard 2 (από τα 719,6 εκατ. ευρώ στο 790 εκατ. ευρώ) ο υπουργός ανέφερε ότι «η φρεγάτα τύπου Standard 2++ στην πραγματικότητα είναι ένα άλλο πλοίο σε δυνατότητες» και διευκρίνισε πως «η δυνατότητα άσκησης προαίρεσης ( option) που υπήρχε για την τέταρτη φρεγάτα αφορούσε την υποχρέωση της Γαλλίας να μας πουλήσει μια φρεγάτα τύπου επιπέδου Standard 2 και όχι Standard 2++ που κατά την κρίση του ΠΝ απαιτείται για να αντιμετωπίσει την σημερινή πραγματικότητας και τις απειλές που υπάρχουν» και «θα ήταν εγκληματικό να αγοράσουμε μια φρεγάτα τύπου Standard 2 που είναι η αλήθεια ότι δεν μας επαρκεί για την αντιμετώπιση της εθνικής μας άμυνας».

Για τον κίνδυνο να πληγούν από drones

Σχολιάζοντας την κριτική περί υπερεπενδύσεων σε αυτό το πρόγραμμα των φρεάτων Belharra και εάν αυτές κινδυνεύουν από να πληγούν από drones μικρότερης αξίας , ο κ. Δένδιας είπε ότι «ναι, η φρεγάτα μπορεί να αντιμετωπίσει τα anti- drones, μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό της όπως και πολλαπλές απειλές δημιουργώντας μια ομπρέλα» σημειώνοντας ότι ειδικά για τις απειλές των drons “ένα από τα πρώτα μελήματα ήταν να κατασκευάσουμε τον «Κένταυρο» το δικό μας anti- drones σύστημα που η αξία του αποδείχθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και το έχουν όλες οι φρεγάτες του ΠΝ μας, πρόκειται για ένα anti- drones σύστημα που είναι ειδικά παραμετροποιημένο σε συγκεκριμένες αποστολές» που μπορούμε να δεχθούμε.

Ο υπουργός, ανέφερε ότι στην Σύμβαση υπάρχουν ρήτρες καθυστέρησης όπως σε κάθε σύμβαση. Η αναβαθμίσεις των τριών φρεγατών θα γίνουν εδώ στην χώρα μας και αυτό είναι τμήμα της συμφωνίας. Διευκρίνισε ότι η πρόβλεψη στην συμφωνία από το 12% έχει ανέλθει στο 25% για την εγχώρια εμπλοκής κατασκευών.

«Μην εκλαμβάνετε το SAFE ως κάτι που ήταν τσάμπα και το χάσαμε»

Ο κ. Δένδιας είπε πως η χώρα μας θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ELSA, ενώ σχετικά με το πρόγραμμα SAFE ζήτησε από τα κόμματα «να μην το αντιμετωπίζετε σαν να είναι δωρεάν λεφτά τα οποία χάνουμε. Το SAFE δεν είναι δωρεάν, είναι δάνειο. Η Ελλάδα έχει δεδομένο δημοσιονομικό χώρο» Επισήμανε πως μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία δεν έχουν μπει καθόλου στο δανειακό σκέλος του SAFE, αλλά μόνο στον μηχανισμό. Εμείς μπήκαμε σύμφωνα με το δανειακό περιθώριο που έχουμε σύμφωνα με το δημοσιονομικό μας περιθώριο. Μην εκλαμβάνετε το SAFE ως κάτι που ήταν τσάμπα και το χάσαμε» γι΄ αυτό εξήγησε «όταν το υπουργείο Οικονομικών έδωσε 1,2 εκατ ευρώ προσθέσαμε ακριβώς εξοπλιστικά προγράμματα σε αυτό το ύψος»