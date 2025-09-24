ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μύλος» στην Εξεταστική με επίθεση πρώην προέδρου του Οργανισμού και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ευθύνες στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, την οποία κατηγόρησε ότι άφησε εκτός ελέγχου την περίοδο 2022-2023 κατά την οποία, όπως υποστήριξε, κατέρρευσε το πληροφοριακό σύστημα πληρωμών και άνοιξε ο δρόμος για την κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλόγισε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, καταθέτοντας ενώπιον των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση.

Ο «πρόεδρος των 110 ημερών», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του, -ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2025 και αποπέμφθηκε τον Μάιο του ίδιου χρόνου από τον υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα για «επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος»,- υποστήριξε ότι είναι «θύμα μεγάλης συκοφαντίας», καταλογίζοντας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατάχρηση εξουσίας.

Κολυμπήθρα του Σιλωάμ

«Σκάνδαλα υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά με όλα αυτά που γίνονται υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει η κολυμπήθρα του Σιλωάμ και τίποτα να μην διορθωθεί», ανέφερε ο κ. Σαλάτας.

Όπως είπε, «εγώ τον κ. Τσιάρα ενημέρωνα κάθε μέρα και θα είχα κάθε λόγο να πω κάτι εναντίον του επειδή με απέπεμψε, όμως πράγματι αγωνιούσε για να σωθεί ο ΟΕΠΚΕΠΕ και ό,τι στοιχεία του έδινα καθημερινά τα έστειλε στην κ. Αδειλίνη η οποία όφειλε να με καλέσει και δεν το έκανε».

«Καρατομήθηκα με εντολή Μαξίμου», είπε, ενώ σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, από ποιόν και γιατί, ανέφερε:

«Τον κ. Μυλωνάκη, δεν άρεσε η δική μου τοποθέτηση ότι δεν μπορώ να καταστήσω τον εαυτό μου ένοχο πως παρακώλυσα την ευρωπαϊκή εισαγγελική έρευνα», απάντησε και πρόσθεσε:

«Εγώ δεν είμαι ούτε κυβερνητικός ούτε αντικυβερνητικός.

Απαραίτητη προϋπόθεση και πυρήνας για να αναλάβω πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν το εθνικό καθήκον -γιατί κινδύνευε η χώρα να χάσει τρία δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ευρωπαϊκά κονδύλια- αλλά και η διαβεβαίωση ότι θα λειτουργούσε ως Ανεξάρτητη Αρχή».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Σαλάτας απέρριψε τις κατηγορίες για παρακώλυση της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελέας, τονίζοντας ότι ο ίδιος, συνεργάστηκε πλήρως, προθυμοποιήθηκε, και έστειλε στοιχεία για όλα αυτά που διαπίστωσε ενώ επέρριψε όλες τις ευθύνες, στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως υποστήριξε, «η κ. Τυχεροπούλου, σε συνεννόηση με τον συντονιστή των ευρωπαίων εισαγγελέων Νίκο Πασχάλη, κατηύθυναν αλλού την έρευνα» ενώ διέψευσε ότι έχει «βεντέτα» μαζί της.

Ηθελα να βοηθήσω την Εισαγγελία

«Εγώ προθυμοποιήθηκα να βοηθήσω την ευρωπαία εισαγγελέα. Πήρα τηλέφωνο την ειδική επιστήμονα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της είπα ότι θα έχετε προβλήματα με την κ. Τυχεροπούλου η οποία πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Από έρευνα που είχα κάνει διαπίστωσα ότι ελεγχόταν για 10 πλημμελήματα και 10 κακουργήματα.

Η κ. Τυχεροπούλου δεν είχε τα τυπικά προσόντα, δεν μπορούσε να πάει εκεί, στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η απόσπαση έγινε με ΚΥΑ την οποία υπέγραψαν Τσιάρας και Φλωρίδης», ανέφερε.

Κατηγορίες και κατα Σημανδράκου

Επίσης, κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, για παράτυπη τοποθέτηση της σε νευραλγική θέση.

«Τον Ιούλιο του 2022, 10 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Σημανδράκος, διαπίστωσε ότι ήταν ικανή να γίνει διευθύντρια της πιο νευραλγικής επιτροπής του Οργανισμού η οποία διοχετεύει δύο δισ. ευρώ σε αγρότες. Μετά από πέντε μήνες προέκυψε πρόβλημα πληρωμής. Η συμπεριφορά του κ. Σημανδράκου αποκαρδίωσε πολλά άτομα. Έγινε παράτυπα ο διορισμός της. Η τοποθέτηση της ήταν φυτευτή. Ποιος την φύτεψε δεν ξέρουμε», είπε.

«Παντοκράτορας»

Σε άλλο σημείο ο κ. Σαλάτας ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Την περίοδο 2022-2023 η κ. Τυχεροπούλου ήταν παντοδύναμη. Παντοκράτορα την λέγανε. Έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία από ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η κ. Τυχεροπούλου δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Κατηύθυνε την έρευνα να πάει αλλού, να μην διερευνηθεί η περίοδος αυτή, σε συνεννόηση 100% με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είναι καραμπινάτη περίπτωση κατάχρησης εξουσίας».

Αντίδραση Μιλένας Αποστολάκη

Την έντονη αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, προκάλεσαν οι αιχμές του κ. Σαλάτα κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Προκαλεί έντονο σκεπτικισμό και μεγάλη ανησυχία η αδιανόητη επίθεση του μάρτυρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και στους λειτουργούς της. Αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία τους με απερίσκεπτες, προσβλητικές και εμπαθείς απόψεις που εκθέτουν την χώρα» ανέφερε η κ. Αποστολάκη.

«Όχι με εμπάθεια αλλά με λύπη. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι επικίνδυνη. Αν ασχολείτο πραγματικά, θα είχε βρει τα 20 αδικήματα της κ. Τυχεροπούλου, θα την είχε συλλάβει», αντέτεινε ο κ. Σαλάτας.

Στο ερώτημα του κ. Λαζαρίδη αν οι ευθύνες των διοικήσεων είναι διαχρονικές ο κ. Σαλάτας απάντησε καταφατικά τονίζοντας ότι «η πολιτεία δεν μερίμνησε να έχει την κατάλληλη υποδομή και το προσωπικό για να μην εξαρτάται από άλλους ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην παραδώσει σε ιδιώτες το πληροφοριακό σύστημα».

«Υπήρχε ένα χαλαρό σύστημα, σε όλα τα στάδια, στο θέμα των επιδοτήσεων. Όλο το πρόβλημα της απάτης, ξεκινά από τα Κέντρα Υποδοχής Δικαιολογητικών “ΚΥΔ”.

Πηγές ΝΔ: Η κατάθεση αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε συγκάλυψη

Πηγές της συμπολίτευσης, με αφορμή την εξέταση του κ. Σαλάτα από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, αναφέρουν ότι η κατάθεσή του πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας».

«Και αυτό γιατί ο κ. Σαλάτας αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι “οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό”», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν: «Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι, αλλά το αντίθετο, “το όλα στο φως” το κάνει πράξη».

ΣΥΡΙΖΑ: Στον αέρα οι πληρωμές επιδοτήσεων

«Από την κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιω. Καββαδά, προκύπτει ότι είναι στον αέρα η έγκαιρη πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τον Οκτώβριο, αλλά και των υπόλοιπων υποχρεώσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους», δήλωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλης Κόκκαλης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε επίσης ότι και από την κατάθεση του προηγούμενου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ν. Σαλάτα, «αβίαστα προκύπτει η εμπλοκή του κυρίου Μυλωνάκη όσον αφορά τη γνώση του για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για αυτό και είναι αναγκαία η κλήτευσή του. Επίσης, οποιαδήποτε περίοδος απουσιάζει από τη δικογραφία ανήκει και αυτή στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ««αναρμόδιος» σε όλα τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε, δήλωσε ο ασκών προσωρινά καθήκοντα Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς, στην Εξεταστική Επιτροπή. Παράλληλα, δεν δεσμεύτηκε για τις φετινές πληρωμές των αγροτών και κτηνοτρόφων, επιτείνοντας την αγωνία τους».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, κατονόμασε με αποστομωτικό τρόπο τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, ως το πρόσωπο που τον καρατόμησε από τον Οργανισμό.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, για το ποιο ήταν το πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου που τον απέπεμψε από τη θέση του είπε επί λέξει: «Ο κ. Μυλωνάκης. Μίλησα μαζί του δεν του άρεσε η τοποθέτησή μου. Του είπα εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία που είναι ψεύτικη. Δεν μπορώ να καταστήσω τον εαυτό μου ένοχο. Και μου λέει η πολιτική κτλ… Του λέω, εγώ είμαι δικαστής ας βάλετε πολιτικό…. Εκεί έγινε η απόλυση».»

Επίσης, σύμφωνα με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Σαλάτας, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, επανέλαβε ότι ποτέ δεν του είπε ο κ. Μυλωνάκης να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταρρίπτοντας το αφήγημα που έτρεξε ασθμαίνοντας να υποστηρίξει με «διαρροές» η ΝΔ, στη προσπάθειά της να ακυρώσει τον κ. Σαλάτα ως μάρτυρα, επειδή αποκάλυψε την καρατόμησή του από τον κ. Μυλωνάκη γιατί δεν συνεργαζόταν με τους εισαγγελείς. Η αποκάλυψη του κ. Σαλάτα εκθέτει έτι περαιτέρω την πλειοψηφία της Επιτροπής και προσωπικά τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για την άρνησή τους να συμπεριληφθεί ο κ. Μυλωνάκης στον κατάλογο μαρτύρων» αναφέρουν οι πηγ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ