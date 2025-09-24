Logo Image

ΚΚΕ για τις επιθέσεις με drones στο “Global Sumud Flotilla”: Η ελληνική κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου και την ασφάλεια των εθελοντών

Christos Karras / SOOC

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Οι καταγγελίες των εθελοντών, που επιχειρούν να μεταφέρουν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, ότι δέχτηκαν επιθέσεις από drones και μάλιστα σε περιοχή κοντά στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρές και πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από τις ελληνικές αρχές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια εναντίον τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Και προσθέτει: «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα και την ασφάλεια των εθελοντών, χωρίς καθυστερήσεις και υπεκφυγές».

