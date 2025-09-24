Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση των πόρων

Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις, στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στην Βουλή.

«Να μελετήσουν καλύτερα τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ και να πάψουν να μηδενίζουν τη μεγάλη εθνική προσπάθεια», προέτρεψε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε παρέμβασή του, μετά την ομιλία τού προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια για την ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

«Γνωρίζετε πολύ καλά αγγλικά και εσείς και ο κ. Τσακαλώτος που βρίσκεται στην αίθουσα. Σας καλώ λοιπόν να μπείτε τώρα, τώρα, στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕ και δείτε τον πίνακα, για την περίοδο 2021-2027, για τις πληρωμές σε κάθε χώρα και θα δείτε μάλιστα και τα πραγματικά ποσά που μπαίνουν στην οικονομία κάθε κράτους. Και επειδή η μέρα είναι μεγάλη, σας καλώ να τα μελετήσετε και να απαντήσετε τι βλέπετε. Εγώ θα σας καταθέσω όλα τα στατιστικά, σε λίγο στην ομιλία μου. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις, πρώτη είναι Τσεχία, δεύτερη η Εσθονία, και τρίτη και τέταρτη θέση έχουν η Ελλάδα και η Σουηδία. Παρακαλώ πολύ», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

«Ο Ευκλείδης μιλούσε με αξιώματα και αποδείξεις»

«Και επειδή ο κ. Τσακαλώτος μίλησε για τον Ευκλείδη, τον μεγάλο μαθηματικό που έζησε στο 300 π.Χ. που μάλιστα ήταν ο πατέρας της τριγωνομετρίας, θα του πω ότι ο Ευκλείδης μιλούσε με αξιώματα και αποδείξεις. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, όταν μιλάμε μην μηδενίζουμε τα πάντα και την εθνική προσπάθεια. Μπείτε, λοιπόν, στον επίσημο ιστότοπο κι εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις δώδεκα το βράδυ, μπορείτε να ξανασυζητήσουμε αφού δείτε τα αποτελέσματα. Μη μηδενίζετε την εθνική προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα και ότι βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις και μάλιστα πρώτη στην Ευρώπη, στην απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ ως προς το ΑΕΠ της χώρας».

Για το θέμα της ΔΕΘ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε και πάλι στη ΔΕΘ σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση άκουσε τους προβληματισμούς, και προβληματισμούς βουλευτή από το κόμμα της ΝΔ, και γι’ αυτό προέβλεψε στο ΔΣ να εκπροσωπείται και η αυτοδιοίκηση, ώστε ο Δήμος και η Περιφέρεια να έχουν λόγο στις αποφάσεις. «Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στο ΔΣ θα εκπροσωπούνται και οι εργαζόμενοι και θα υπάρχει η φωνή τους», είπε ο κ. Παπαθανάσης και ζήτησε από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς να διευκρινίσει αν στηρίζει την παραμονή της ΔΕΘ στο σημείο της έκθεσης, εκεί που είναι δηλαδή, και που αυτό θέλει η κυβέρνηση, ή αν προτείνει ο κ. Χαρίτσης να μεταφερθεί η έκθεση αλλού. «Εμείς επιμένουμε ότι η έκθεση έχει αξία να παραμείνει στο χώρο αυτό. Θα ήθελα να ακούσω τη θέση σας», είπε ο κ. Παπαθανάσης.