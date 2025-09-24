Ν. Ανδρουλάκης: Οι άριστοι είναι ερασιτέχνες και εν τέλει επικίνδυνοι για την εξωτερική πολιτική της χώρας

Σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και του υπουργείου Εξωτερικών, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής.

Σχολιάζοντας την αναβολή της συνάντησης του Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Αντί για συνάντηση είδαμε μια αναβολή, που αποκαλύπτει και πιστοποιεί την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό του υπουργείου Εξωτερικών».

«Είχατε αναδείξει αυτή τη συνάντηση ως ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε σχέση με πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τη χώρα μας και την Τουρκία. Και δεν έγινε τίποτα. Έχετε να μας πείτε κάτι για αυτό; Θεωρείτε ότι αυτό με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την προχειρότητα, αυτόν ερασιτεχνισμό, δεν δημιουργείτε ζητήματα; Δεν εκτίθεται η χώρα μας;», διερωτήθηκε, απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα.

«Είναι απομονωμένος ο Ερντογάν;»

«Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα», είπε, διότι «το ένα μετά το άλλο, όλες οι προσεγγίσεις, όλα τα αφηγήματα, όλα τα στερεότυπα του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών αποδεικνύονται κενά περιερχομένου. Εσείς δεν λέγατε ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος; Τη φωτογραφία στη συνάντηση Τραμπ με τους ηγέτες των ισλαμιστικών χωρών, τον είδατε κάπου απομονωμένο; Από πού είναι απομονωμένος; Από την Κίνα; Από την Ευρώπη; Από τα ισλαμικά κράτη; Ή από τις ΗΠΑ;», τόνισε.

«Πού είναι τα ”ήρεμα νερά”;»

«’’Ήρεμα νερά’’, άλλη μία ιστορία, μαζί με τη Διακήρυξη των Αθηνών, κενού περιεχομένου. Πού είναι τα ‘’ήρεμα νερά’’; Στον ΟΗΕ τον ακούσατε; Τι είπε στον ΟΗΕ; Καμία ενεργειακή επένδυση δεν θα γίνει στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Άρα, και το καλώδιο. Ποια λοιπόν ‘’ήρεμα νερά’’;», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Για να προσθέσει: «Την ακραία του ρητορική για τη διχοτόμηση της Κύπρου την ακούσατε από το βήμα του ΟΗΕ; Σε πλήρη διάσταση από τα ψηφίσματα του οργανισμού. Πού είναι τα ‘’ήρεμα νερά’’; ‘’Ήρεμα νερά’’ είναι μόνο στην προπαγάνδα σας. Απομονωμένος είναι μόνο στη προπαγάνδα σας. Αλλά όταν μια εξωτερική πολιτική βασίζεται στην προπαγάνδα, να τα αποτελέσματα».

«Φτάσατε στο σημείο να ρίχνετε ευθύνες για την επένδυση του καλωδίου στην Κύπρο. Πότε ξανά υπήρχε τέτοια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου που ευτυχώς χθες υπήρξε μια κοινή ανακοίνωση», συμπλήρωσε.

«Επικίνδυνοι» για την εξωτερική πολιτική

«Τα λέω αυτά γιατί εδώ υπάρχει μια κατάσταση. Οι άριστοι είναι ερασιτέχνες και εν τέλει είναι και επικίνδυνοι για πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

««Ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει γίνει απολογητής του Νετανιάχου;»

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός «πάντα ταυτίζεται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάντα στέκεται απέναντι σε ανθρώπινες τραγωδίες. Ένας λαός ο οποίος θέλει να υπάρχει παντού σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, γιατί αυτό είναι και εθνικό ζήτημα».

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι είναι στην «απέναντι όχθη». «Ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει γίνει απολογητής του Νετανιάχου; Ποια άλλη χώρα; Εγώ σας καλώ και πρέπει να απαντήσετε σε αυτό, να φέρετε άμεσα προς επιβεβαίωση το ψήφισμα του 2015 για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ενώνουμε τη φωνή της χώρας με τη φωνή όλων των ευρωπαϊκών κρατών που θέλουν να σταματήσει η σφαγή, να σταματήσει η εθνοκάθαρση στη Γάζα. Που θέλουν λύση βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ. Και να κάνετε και βήματα συγκεκριμένα, κυρώσεις», ανάφερε.

«Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από ένα κόμμα που στις τάξεις του έχει ένα κομμάτι της ελληνικής ακροδεξιάς που κατά ένα μαγικό τρόπο είναι πάντα με το μέρος του θύτη απέναντι στο θύμα. Πάντα με το μέρος του ισχυρού που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα εις βάρος του αδύναμου. Είναι οι ίδιοι που για δεκαετίες ήταν αρνητές του Ολοκαυτώματος. Τα ίδια πρόσωπα που σήμερα είναι αρνητές της γενοκτονίας στη Γάζα. Τυχαίο; Δε νομίζω. Αυτή είναι η βαθύτερη ιδεολογία τους», επισήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.