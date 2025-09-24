Logo Image

Βουλή: Σε ονομαστική ψηφοφορία η ρύθμιση για τη διοίκηση της ΔΕΘ

Πολιτική

Βουλή: Σε ονομαστική ψηφοφορία η ρύθμιση για τη διοίκηση της ΔΕΘ

(EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)

Η αντιπολίτευση έχει καταγγείλει ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου αποκλείονται οι παραγωγικοί φορείς από τη διοίκηση της ΔΕΘ Α.Ε.

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση σκοπού, επαναπροσδιορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου και σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στην εταιρεία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. -Αντικατάσταση παρ. 15 και προσθήκη παρ. 13Α και 15Α στο άρθρο 12 του ν. 4109/2013».

Η αντιπολίτευση έχει καταγγείλει ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου αποκλείονται οι παραγωγικοί φορείς από τη διοίκηση της ΔΕΘ Α.Ε. και η συμμετοχή τους περιορίζεται σε μια συμβουλευτική επιτροπή, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube