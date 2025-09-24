Δένδιας: Σήμερα η εισήγηση για την απόκτηση της τέταρτης Belharra

Σήμερα θα γίνει η εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για την απόκτηση της φρεγάτας Belharra Standard 2++ και τη μετατροπή των τριών Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα σήμερα, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, τη σύμβαση για την απόκτηση μίας Φρεγάτας Belharra Standard 2++ και τη μετατροπή των τριών προηγούμενων Φρεγατών Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++. Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η Φρεγάτα Belharra Standard 2++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Standard 2 φέρει μία συν 10 βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και από την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα».

Ο κ. Δένδιας επιπλέον εξήγησε: «Αξίζει να αναφερθώ μόνο σε μία από τις σημαντικές βελτιώσεις: τη δυνατότητα αυτής της Φρεγάτας, της τέταρτης, του «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ», αλλά μετά και των υπολοίπων τριών Φρεγατών μας, να φέρουν πύραυλο “cruise” με δυνατότητα άνω των 1.000 χλμ. Ο πύραυλος αυτός πιθανότατα να είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου SCALP Naval.

Είμαι βέβαιος ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα στηρίξει την Κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».