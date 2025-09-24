Γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ: Τα «καρφιά» Καστανίδη, οι δηλώσεις Γερουλάνου και η απάντηση Ανδρουλάκη

Απάντηση στην εσωκομματική κριτική έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παίρνοντας θέση για τις αιχμηρές παρεμβάσεις στελεχών του κόμματος που μιλούν για «αδράνεια» των οργάνων και ζητούν δεσμεύσεις ότι το κόμμα δεν θα συγκυβερνήσει μελλοντικά με τη Ν.Δ.

Ν. Ανδρουλάκης: Τα ερωτήματα αυτά έχουν απαντηθεί και από εμένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ

«Δεν έχω να απαντήσω οτιδήποτε και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. Δηλαδή ήδη η απόφαση ότι μονόδρομος είναι η νίκη απέναντι στη Ν.Δ. και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. Άρα, εδώ, ακούω ερωτήματα που δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, διότι έχουν απαντηθεί και από εμένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ» ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

«Στο ΠΑΣΟΚ όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 πολιτικοί τομείς. Εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις. Είναι ένα πρόγραμμα αλλαγής του κράτους, ενίσχυσης των θεσμών, ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις, ένα πρόγραμμα που αλλάζει τη μεγάλη πίεση των έμμεσων φόρων που βιώνουν η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες» πρόσθεσε.

«Να κινηθούμε όλοι στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ»

«Αυτοί που δούλεψαν δεν είναι πέρα από το ΠΑΣΟΚ, είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα όργανά μας» υπογράμμισε, κλείνοντας με μία παραίνεση προς τα στελέχη του κόμματος: «Υπάρχει πρόγραμμα. Πρέπει όλοι να κινηθούμε στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πρόγραμμα να είναι το ευαγγέλιο της νίκης των επόμενων εκλογών. Νομίζω ότι όλα τα στελέχη πρέπει να δώσουν αυτόν τον αγώνα».

Κ. Τσουκαλάς: Όλα τα στελέχη να μπουν στην πρώτη γραμμή και να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απέρριψε τα περί αδράνειας των οργάνων και κάλεσε όλα τα στελέχη να βγουν μπροστά και να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του Κινήματος. «Το ΠΑΣΟΚ αποτύπωσε το πολιτικό του σχέδιο με ενάργεια, με θέσεις. Πρέπει όλα τα στελέχη να μπουν στην πρώτη γραμμή να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα αυτό. Έτσι θα δούμε να ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Εννοείται συνεδριάζουν τα όργανα. Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συνεδριάσεων των τομέων όλο το καλοκαίρι και τον περασμένο χειμώνα» ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Π. Γερουλάνος: Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του κ. Γερουλάνου ο οποίος μιλώντας στην Αριδαία, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά. Θα ήθελα να δω το κόμμα να λειτουργεί με όλα του τα όργανα, για να μπορέσουμε να πείσουμε ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς, για να μην μας πει κανείς ‘πώς θα είστε θεσμικοί αν δεν λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας;’. Αυτή την στιγμή που μιλάμε αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Μπορώ να σας πω ότι όσο συζητάμε, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρώσικο χρήμα στα πολιτικά κόμματα, έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και ο σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν μικρούς Τραμπ».

«Άρα η δική μας δουλειά είναι: παίρνουμε την καλή παρουσία του προέδρου στη ΔΕΘ και την πάμε σε όποιον είναι διαθέσιμος να ακούσει. Δυστυχώς πια έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα είναι η ώρα» σημείωσε.

Χ. Καστανίδης: Σε αδράνεια το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο

Επιπλέον, με ανάρτησή του, ο Χάρης Καστανίδης στηλίτευσε το ότι «το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024» και πως «το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια». «Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική» πρόσθεσε στην ανάρτησή του.