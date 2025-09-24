Logo Image

Γ. Γεραπετρίτης: Μπαράζ επαφών στη Ν. Υόρκη και συμμετοχή στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει ο Ρούμπιο

Μεταξύ άλλων ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα συμμετάσχει στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας

Πυκνό είναι και σήμερα πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, ο κ. Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας.

Ακολούθως, θα λάβει μέρος σε εκδήλωση Υπουργικού Επιπέδου σχετικά με την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα παρακαθίσει στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο.

Στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει διμερή συνάντηση με τον ομολόγους του της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

