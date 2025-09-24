Logo Image

Αλέξης Τσίπρας: Η άρνηση εκταφής των παιδιών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας

Dimitris Kapantais / SOOC

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα και στήριξη στον Πάνο Ρούτσι

Παρέμβαση στο θέμα της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην Δικαιοσύνη και επιρρίπτοντας την αποκλειστική ευθύνη στον πρωθυπουργό.

Στην δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα.

Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας».

Ακολούθως προειδοποιεί: «Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες».

Ασκεί κριτική στην ηγεσία της Δικαιοσύνης και καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης: «Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

