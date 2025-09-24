Κυβερνητικές πηγές: Δύσκολο να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Είχε συμφωνηθεί

Πολύ χαμηλές πιθανότητες συγκεντρώνει η προοπτική συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αφού οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να βρίσκουν κοινά αποδεκτή ώρα.

Ανώτατη κυβερνητική πηγή κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Νέα Υόρκη, έπειτα από τουρκικό δημοσίευμα που υποστήριξε ότι «η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο ακυρώθηκε, επειδή η ελληνική πλευρά παραβίασε τη συμφωνία και την ανακοίνωσε».

Η ίδια πηγή απέρριψε την ερμηνεία αυτή, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελληνική πρακτική είναι διαφανής: «Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν το κάνει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

«Βαρύ το πρόγραμμα»

Ωστόσο, η ίδια πηγή κράτησε χαμηλούς τόνους για την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στη Νέα Υόρκη, υπογραμμίζοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες:

«Δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. την Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή».

Η πηγή υπενθύμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Ταγίπ Ερντογάν και τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά «ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας» με την Άγκυρα.