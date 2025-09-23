Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Στενά τα χρονικά περιθώρια για αύριο

Logo Image

Τι δείχνουν τα προγράμματα των δυο ηγετών

Πολύ στενά είναι τα περιθώρια να βρεθεί χρόνος αύριο Τετάρτη, ώστε να πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα σημερινή συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η μέρα και η ώρα συνάντησης σε μια αυριανή συνάντηση, δηλαδή μια συνάντηση αύριο κάποια ώρα. Αναμένουμε. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω από τη Νέα Υόρκη και από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, γιατί ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε συναντήσεις. Να βρεθεί μια κοινή ώρα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω».

Ωστόσο αν δει κανείς τα προγράμματα των δύο ηγετών, διαπιστώνεται ότι δύσκολα θα βρεθεί χρονικό «παράθυρο» ώστε να πραγματοποιηθεί το τετ – α- τετ.

Ειδικότερα: 

Το αυριανό πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα: 

Αύριο Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα .

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Το πρόγραμμα Ερντογάν

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 (Νέα Υόρκη)

11:00 π.μ. Συνάντηση για καφέ με τον Hamdi Ulukaya, Πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους

 1:00 μ.μ. Διμερής Συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Emmanuel Macron
(Τοποθεσία: Έδρα Ηνωμένων Εθνών)

2:00 μ.μ. Ομιλία  στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κλίμα
(Τοποθεσία: Έδρα Ηνωμένων Εθνών/Αίθουσα Συμβουλίου Επιτροπείας)

3:30 μ.μ. Διμερής Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Βιετνάμ Luong Cuong
(Τοποθεσία: Türkevi, 10ος Όροφος)

4:30 μ.μ. Συνάντηση με Τούρκους Εκπροσώπους Τύπου
(Τοποθεσία: Türkevi, 6ος Όροφος)

18:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

