«Δεν ήταν στο επίσημο πρόγραμμα Ερντογάν η συνάντηση με Μητσοτάκη» – Το παρασκήνιο της αναβολής

«Δεν ήταν στο επίσημο πρόγραμμα του Ερντογάν η συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Απλώς είχε κανονιστεί» τονίζουν στη Ναυτεμπορική, δημοσιογραφικές πηγές στην Κωνσταντινούπολη. «Είναι άλλο το επίσημο πρόγραμμα κι άλλο οι διμερείς συναντήσεις που έχει κανονίσει η Τουρκική προεδρία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα την τουρκική εφημερίδα Milliyet, το αίτημα για τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα. «Ο διπλωματικός Σύμβουλος του Ερντογάν, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς -γράφει η τουρκική εφημερίδα- συζήτησε το θέμα της συνάντησης με τον Έλληνα ομόλογό του, την περασμένη εβδομάδα»

Δεν ήθελαν να ανακοινωθεί εκ των προτέρων, η συνάντηση

Λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Προέδρου Ερντογάν, υποστηρίζει η Τουρκική εφημερίδα, υπήρξε συμφωνία να μην ανακοινωθεί η συνάντηση, αλλά μόνο μετά την ολοκλήρωσή της Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε ότι είχε προγραμματιστεί συνάντηση των δύο ηγετών, κατά παράβαση της συμφωνίας. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας», αναφέρει η Milliyet.

Αλλού το ενδιαφέρον της Τουρκίας

Τούρκοι διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι το ενδιαφέρον του Ερντογάν εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ

και κυρίως για την εξασφάλιση της αγοράς F-35 και F-16 από τις ΗΠΑ. «Στόχος είναι να καμφθούν οι αναμενόμενες αντιδράσεις από το Εβραϊκό και το Ελληνικό λόμπι στο Κογκρέσσο», λένε Τούρκοι βετεράνοι διπλωμάτες .

Η καθηγήτρια Εζλεμ Καιχάν Πουσανέ στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου Ισίκ, λέει πώς όλα τα ζητήματα στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ είναι πολύ περίπλοκα.

«Δεν αναμένω ένα σαφές αποτέλεσμα βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας Τραμπ και Ερντογάν να συναντηθούν, να εξηγήσουν τις πολιτικές τους, να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον και να ακούσουν άμεσα τις επιθυμίες και τους στόχους ο ένας του άλλου. Αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για καλύτερη κατανόηση μεταξύ των μερών και σημαντική πρόοδο στο μέλλον. Τα ζητήματα των F-16 και F-35 βρίσκονται στην ατζέντα των ηγετών. Με βάση τις δηλώσεις του Τραμπ, φαίνεται ότι λαμβάνουν χώρα εξελίξεις σχετικά με τα F-35. Αυτό το ζήτημα βρίσκεται στην ατζέντα από το 2019 και έχουν επανειλημμένα προταθεί διάφορες λύσεις. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί κανένα αποτέλεσμα, αναμφίβολα συνεχίζονται οι συζητήσεις στο παρασκήνιο μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Άμυνας και της πρεσβείας. Μια επίλυση σε επίπεδο ηγετών μπορεί να είναι δυνατή. Φυσικά, υπάρχει και μια διάσταση του Κογκρέσου σε αυτό το ζήτημα. Η βραχυπρόθεσμη εξέλιξη που μπορεί να δούμε είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα υιοθετήσει μια θετική προσέγγιση και θα αναπτύξει μια πρόταση λύσης. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από το Κογκρέσο. Μόλις οι κυβερνήσεις καταλήξουν σε συμφωνία, θα ληφθούν μέτρα για να πειστεί το Κογκρέσο», λέει η καθηγήτρια Πουσανέ .