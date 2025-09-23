Π. Μαρινάκης για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επίκειται οριστικοποίηση νέας ώρας – Δεν θα απολογηθούμε

Για την αναβολή της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η διάσκεψη του Αμερικανού προέδρου με τις αραβικές χώρες, στην οποία προσεκλήθη και ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοινώθηκε χθες χωρίς συγκεκριμένη ώρα και μετά από αρκετές ώρες ανακοινώθηκε και η ώρα της συνάντησης η οποία 13:30 ώρα Νέας Υόρκης – ακριβώς δηλαδή πάνω με μισή ώρα διαφορά από την έναρξη…άρα, όπως αντιλαμβάνεστε ακριβώς επάνω στην προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών», εξήγησε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο One.

Όπως είπε, «ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η μέρα και η ώρα συνάντησης σε μια αυριανή συνάντηση, δηλαδή μια συνάντηση αύριο κάποια ώρα. Αναμένουμε. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω από τη Νέα Υόρκη και από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, γιατί ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε συναντήσεις. Να βρεθεί μια κοινή ώρα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω».

«Επίκειται η οριστικοποίηση μιας συνάντησης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αιχμές για την αντιπολιτευτική κριτική

Απαντώντας στην κριτική ότι η αναβολή ήταν προσχηματική και πως πρόκειται για ακύρωση της συνάντησης – κάτι που δεν απέκλεισε ως ενδεχόμενο ο κ. Μαρινάκης – είπε χαρακτηριστικά: «Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κίνηση η οποία θα συνιστά μια απρεπέστατη ενέργεια κατά μιας άλλης χώρας – άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση το ξαναλέω – και κατά της χώρας μας από την Τουρκία, πρέπει να πάρουν ουσιαστικά με έναν τρόπο ένα μέρος κατά της χώρας μας της κυβέρνησης και να επιτεθούν πριν μάθουμε καλά καλά τι συνέβη και δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα;», διερωτήθηκε.

«Δεν θα απολογηθούμε» για τη στάση της Άγκυρας

«Έστω ότι η Τουρκία αποφάσισε – υποθετικά το λέω – να ακυρώσει τη συνάντηση, αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Ότι είναι μια διπλωματική ήττα της κυβέρνησης; Ή μήπως μπορεί να σημαίνει ότι οι θέσεις μας, η στάση μας μπορεί να ενοχλούν; Αυτό σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα – γιατί τα κόμματα για να είμαι δίκαιος δεν έβγαλαν ίδιες ανακοινώσεις, άλλη η ένταση των ανακοινώσεων του ΠΑΣΟΚ που και αυτές αφήνουν πολλά ερωτηματικά – τι σημαίνει τα ‘’στέλνει τα λάθος μηνύματα’’, δεν είναι τόσο σαφές – ο κ. Μάντζος το κάνει πιο σαφές, λέει ότι είναι ‘’μια κίνηση της Τουρκίας που δεν σέβεται τον διάλογο’’, το εξειδικεύει καλύτερα για να είμαι δίκαιος. Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ το φέρνει σε μια πιο λογική διάσταση σε σχέση με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ο οποίος λέει απλά ότι ‘’στέλνατε λάθος μηνύματα’’», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.