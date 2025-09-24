Σε δική τους στέγη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία θα έχουν δική τους κατοικία στο πλαίσιο του σχεδίου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια μέχρι το 2030.

Επιπλέον, με νέο μέτρο που ανακοινώθηκε στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η κυβέρνηση σε σύμπνοια με το νέο στεγαστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ, ενισχύει κατά 2.000 τα διαμερίσματα.

Στόχος του Νίκου Δένδια είναι, σε βάθος χρόνου, κάθε στέλεχος να έχει το δικό του σπίτι στην περιοχή όπου υπηρετεί.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκτελούν σήμερα το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που υπάρχει ποτέ» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας προ ημερών προσθέτοντας πως «ήδη η πρώτη φάση είναι 1.056 σπίτια και θα τελειώσει σε περίπου 11 μήνες από σήμερα και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει μέχρι το 2030 με στόχο να κατασκευάσουμε συνολικά πάνω από 5.000 σπίτια και να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας».

«Στόχος είναι με την μετάθεση ο στρατιωτικός να παίρνει και τα κλειδιά του διαμερίσματος για τον ίδιο και την οικογένειά του».

Τα πρώτα 1.050 σπίτια θα είναι έτοιμα ως τον Ιούνιο του 2026, ενώ συνολικά πρόκειται για το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στη νεότερη ελληνική ιστορία.

Το πρόγραμμα, που και αυτό χρηματοδοτείται από εξοικονομήσεις του Υπουργείου, αποσκοπεί στο να δώσει πραγματική λύση στο οξύ στεγαστικό ζήτημα.

Ειδικότερα, έχει στόχο την οικονομική «ανακούφιση» αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας στέγασης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κυρίως σε παραμεθόριες αλλά και ακριτικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα έχει και κοινωνικό πρόσημο καθώς ένας αριθμός διαμερισμάτων (15%) θα παραχωρηθούν σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη όταν διορίζονται.

Οι υπόλοιπες κατοικίες, το 85% θα διατίθενται στις Ένοπλες Δυνάμεις και κατά προτεραιότητα στα χαμηλόβαθμα στελέχη.

Με το υπάρχον χρηματοδοτημένο πρόγραμμα το σχέδιο Δένδια αυξάνει το ποσοστό κάλυψης των υπαρχόντων αιτημάτων κατά 35%.

Η πρώτη φάση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2027.

Μάλιστα, ο μεγαλύτερος αριθμός θα έχει παραδοθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και μέχρι τότε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ θα αξιολογήσει τρόπους για τη χρηματοδότηση της δεύτερης φάσης, που θα ξεκινήσει μετά την απορρόφηση των πρώτων 100 εκατομμυρίων και θα περιλαμβάνει άλλες 715 κατοικίες στην Κρήτη και στην κεντρική χώρα.

Περιλαμβάνει αρχικά την ευρύτερη περιοχή 5 πόλεων της Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Ξάνθη) και 13 νησιά του Ανατολικού και Κεντρικού Αιγαίου (Κάρπαθος, Ρόδος, Καστελόριζο, Κως, Σάμος, Χίος, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Σκύρος, Μύκονος, Σύρος).

Επιπλέον 2000 διαμερίσματα

Παράλληλα η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση των κατοικιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα από τα συνολικά 2000 διαμερίσματα το 25% θα διατίθενται για τις ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% προς διάθεση για κοινωνική κατοικία.

Τα διαμερίσματα θα χτιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 3 Στρατόπεδα:

Στρατόπεδο Καραϊσκάκη, Χαϊδάρι (Αττική): Έκταση 145 στρεμμάτων, με 58 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή στο σύνολο 696 κατοικίες.

Στρατόπεδο Ζιάκα, Εύοσμος-Κορδελιό (Θεσσαλονίκη): Έκταση 128 στρεμμάτων, με 50 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή στο σύνολο 600 κατοικίες.

Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη, Πάτρα: Έκταση 150 στρεμμάτων, με 60 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή στο σύνολο 720 κατοικίες.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια τριών (3) νέων συγκροτημάτων συγκροτήματα εδώ στο Χαϊδάρι.

Ο οικισμός στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Β’ » καταλαμβάνει έκταση 93 στρεμμάτων.

Αποτελείται από συνολικά 16 κτίρια, τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τους, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό μια αυτοτελή κοινότητα.

Πέραν αυτών, πέντε (5) υφιστάμενα κτίρια τα οποία έπαυσαν να έχουν χρήση ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διαμορφώθηκαν ή διαμορφώνονται σε διαμερίσματα.

Ο οικισμός διαθέτει μια σειρά χώρων εξυπηρέτησης οι οποίοι δεν απευθύνονται μόνο στους κατοίκους της κοινότητας: πρατήριο καυσίμων, πλυντήριο -λιπαντήριο οχημάτων, πολυκατάστημα, καφετέρια, παιδική χαρά και σούπερ μάρκετ.

Πέραν όλων, η σημαντικότερη μελλοντική σχεδίαση αφορά στην κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού.

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελά έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη δωρεά προκειμένου ο βρεφονηπιακός σταθμός σε λίγους μήνες να ξεκινήσει να κατασκευάζεται, αποτελώντας μια ουσιαστική και ταυτόχρονα εμβληματική παροχή για τις οικογένειες των στελεχών που διαμένουν στη Δυτική Αττική.

Το σύνολο των κατασκευών, είτε πρόκειται για καινούργια κτίρια είτε για υφιστάμενα τα οποία μετατράπηκαν σε διαμερίσματα, διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία τα κατατάσσουν στην ενεργειακή κατηγορία Α μειώνοντας τις απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του οικισμού.