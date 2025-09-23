Δ. Μάντζος για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Στέλνει λάθος μηνύματα – Πρέπει να συναντηθούν σε κατάλληλο χρόνο

«Η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με αίτημα της τουρκικής πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Όπως επισημαίνει, «παρά τις χαμηλές προσδοκίες και το ευρύτερο κλίμα, που δεν είναι ιδανικό, η συνάντηση θα προσέφερε έστω το θεσμικό πλαίσιο ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και στην ακώλυτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, απέναντι στον επίμονο τουρκικό αναθεωρητισμό».

«Εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Μάντζος.

