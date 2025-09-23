«Έκπληξη» στην Τουρκία για την αναβολή της συνάντησης Ερντογάν-Μητσοτάκη

Γράφει η εφημερίδα Milliyet: « Εκτακτη είδηση: Ελληνικός Τύπος: Αναβολή της συνάντησης Ερντογάν- Μητσοτάκη, λόγω αιτήματος της Τουρκίας».

Κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν ενημερωμένος πρώτα ο Τουρκικός Τύπος, αφού την αναβολή φέρεται να ζήτησε ο Ερντογάν;

Η τουρκική εφημερίδα μάλλον με «έκπληξη», αναφέρει επικαλούμενη «μέσα ενημέρωσης στην Αθήνα», πώς «η απόφαση της αναβολής ελήφθη λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το ίδιο «έκπληκτες» εμφανίζονται και άλλες τουρκικές ιστοσελίδες, καθώς το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ δεν έχει αλλάξει, όπως και η προγραμματισμένη συνάντηση με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Εμιράτων, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Ινδονησία και του Πακιστάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ερντογάν θέλει τη συνάντηση μετά τον Τραμπ;

«Μήπως τελικά ο Ερντογάν θέλησε να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο», την Πέμπτη, νωρίς το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης)», διερωτήθηκε Τούρκος δημοσιογράφος. «Άλλωστε, προσθέτει η ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ο πρόεδρος Ερντογάν πιστεύει πώς θα βγει πολύ ενισχυμένος μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ».

Από το Μέγαρο Μαξίμου, τονίζεται πάντως ότι «αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη», για την πραγματοποίηση της συνάντησης. Μένει να φανεί αν τελικά το πρόγραμμα των δύο ηγετών θα «χωρέσει» τη συνάντηση πριν την επίσκεψη Ερντογάν στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη.

Για αύριο πάντως, το πρόγραμμα του Ελληνα πρωθυπουργού είναι πολύ φορτωμένο, ενώ ο Ερντογάν έχει κάποιο κενό, μόνο νωρίς το πρωί.

