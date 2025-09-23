Γιατί δεν θα συναντηθούν απόψε Μητσοτάκης – Ερντογάν: Πώς έχει διαμορφωθεί το τοπίο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά ούτε απόψε η πολυαναμενόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνάντησης δεν θα γίνει σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη, ωστόσο τα χρονικά περιθώρια είναι στενά και ουσιαστικά εκτιμάται πως μόνο αύριο θα μπορούσε να βρεθεί ένα «παράθυρο».

Ερντογάν και Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Ερντογάν – έξι χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο- την Πέμπτη θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία φορά που ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ερντογάν είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μια σειρά από θέματα ήταν πέρυσι στη Νέα Υόρκη (φέτος υπήρξε μια σύντομη συνομιλία τον Ιούνιο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ). Υπενθυμίζεται πως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις αρχές του χρόνου, πάει όλο και πιο πίσω.

Στο μεταξύ τους τελευταίους μήνες η τουρκική πλευρά με μια σειρά κινήσεων και δηλώσεων δείχνει πως επιστρέφει στο αναθεωρητικό της αφήγημα και ταράζει τα ήρεμα νερά.

Το αναθεωρητικό αφήγημα

Ουσιαστικά η Άγκυρα ανεβάζει όλο και περισσότερο τους τόνους, υιοθετώντας μια προκλητική ρητορική σε θέματα που σχετίζονται με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ηλεκτρική διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Παράλληλα στρέφει το βλέμμα της στην ευρύτερη περιοχή και επιμένει στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ επιδιώκει τη βελτίωση της σχέση της με κράτη στην «γειτονιά» όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος (μετά από μια πολυετή δύσκολη περίοδο).

Την ίδια στιγμή από την Αθήνα έχουν μπει οι κόκκινες γραμμές της χώρας και στόχος είναι να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ψευδαισθήσεις πως θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη η τουρκική στάση. Στο πλαίσιο αυτό έμφαση δίνεται σε μια σειρά κινήσεων που γίνονται στο διπλωματικό πεδίο αλλά και στην περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώρας (π.χ. την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra).

Το πρόγραμμα SAFE

Ένα ακόμα θέμα που έχει επίσης έρθει στο προσκήνιο είναι το ενδιαφέρον της Τουρκίας για τη συζήτηση που διεξάγεται για την ευρωπαϊκή άμυνα και το πρόγραμμα Safe. Με την κυβέρνηση να εκπέμπει μήνυμα πως η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE «όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Άγκυρα και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος»

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε «δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή συγκρουσιακή διάθεση με την Τουρκία. Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τα οποία είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Αλλά προφανώς η όποια βελτίωση των σχέσεων πέρνα μέσα από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την σταθερή υποστήριξη των συμφερόντων της χώρας μας».

Την Παρασκευή η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην ομιλία του θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Το πρωί της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.